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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cama elevada para mascotas más cómoda del mercado: disponible por menos de 20 euros

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cama elevada para mascotas más cómoda del mercado: disponible por menos de 20 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cama elevada para mascotas más cómoda del mercado: disponible por menos de 20 euros

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Emma Fernández

Con el verano a la vuelta de la esquina, Lidl ha lanzado una nueva promoción que conquistará a los auténticos reyes de la casa. Se trata de la cama elevada para mascotas que promete convertirse en el aliado perfecto de los animales para combatir las jornadas más calurosas y cuyo precio es una auténtica locura: disponible por tan solo 16,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es que su elevada posición garantiza una corriente óptima del aire, ya que circula por debajo de la cama. Una opción versátil que permite mantener a la mascota fresca en verano y aislada del suelo frío en invierno.

La cama cuenta con dos superficies transpirables en la zona de descanso, que ofrece una optimización del tráfico del aire que garantiza máximo frescor.

Según indica el fabricante, el artículo cuenta con sistema de montaje rápido y sencillo, ideal para ubicar en cualquier parte. Gracias a su fácil lavado, la cama ofrece durabilidad y resistencia con el paso del tiempo.

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Alta demanda

La combinación de calidad, comodidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta cama elevada para mascotas que ofrece los mejores resultados y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.

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