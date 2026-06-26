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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el casco para bicicleta más barato y seguro del mercado: con visera todoterreno extraíble y regulable en altura

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la depiladora láser de verano que tiene un descuento de más de 100 euros: bajada de precio repentina

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la depiladora láser de verano que tiene un descuento de más de 100 euros: bajada de precio repentina

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E.F.

Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de deporte y tiempo libre que promete conquistar a los amantes del ciclismo. Se trata del casco para bicicleta que combina calidad y seguridad y que promete convertirse en el fiel compañero para rutas All-Mountain y Trail. Un artículo que apunta a volar de las estanterías y cuyo precio es una auténtica locura: disponible por tan solo 18,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que incluye una visera todoterreno extraíble y regulable en altura. Ideal para proteger al ciclista del sol y desviar obstáculos, así como adaptar el casco a cualquier situación.

Otro de sus puntos fuertes, es que es extremadamente ligero y estable. Gracias a su carcasa exterior robusta, el casco ofrece gran resistencia a los golpes. Además, dispone de un sistema EPS para una buena amortiguación en caso de caídas y está diseñado con elementos decorativos reflectantes que garantizan una buena visibilidad del ciclista.

Según indica el fabricante, el casco es especialmente higiénico gracias al acolchado interior extraíble y lavable, lo que liberará al artículo de malos olores o suciedades que deterioren su estado original. Asimimismo, cuenta con un sistema de ventilación con 22 aberturas y un de ajuste de talla fácil de usar con interruptor giratorio.

Casco para bicicleta. / Lidl

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Alta demanda

La combinación de calidad, seguridad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este casco para bicicleta que promete volar de las estanterías y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.

Fuente: La Nueva España

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