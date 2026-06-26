Consumo
Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el conjunto infantil para disfrutar del Mundial de Fútbol: de diseño resistente y cómodo
Con los colores de la Roja
Benito Domínguez
Está a punto de comenzar el Mundial de Fútbol y en Action tienen el conjunto infantil ideal para disfrutar de estos encuentros. Es de diseño resistente y cómodo; y lleva los colores de la Roja. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguirlo.
Y es que este conjunto de pantalón y camiseta es para los auténticos amantes de las actividades al aire libre, además es cómodo para moverse libremente y perfecto para jugar al aire libre.
Con este moderno conjunto deportivo deja que los jóvenes aficionados al fútbol se muevan. Su llamativo diseño hace que el deporte sea aún más divertido, ya sea para jugar al aire libre, ir a clases del gimnasio o entrenar.
Es cómodo y ofrece suficiente libertad para correr, hacer lanzamientos y animar. Ideal para días activos, llenos de energía y diversión. De este modo, cada niño se sentirá un verdadero jugador de fútbol, listo para la acción.
Tallas
El conjunto deportivo está disponible en las tallas de la 98 a 140 y solo cuesta 4,95 euros, todo un chollo.
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