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Diez trucos para ahorrar en el supermercado: aprende a hacer una buena compra

Planificar antes de salir de casa y evitar las compras impulsivas son algunas de las claves para reducir el gasto

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Benito Revilla

La cesta de la compra se ha convertido en una de las principales preocupaciones de muchas familias. Aunque los precios varían según los productos y establecimientos, existen hábitos sencillos que pueden ayudar a reducir el gasto en el supermercado sin necesidad de eliminar alimentos básicos o modificar de forma drástica la dieta.

Entre las recomendaciones más habituales destacan las siguientes:

  • Hacer una lista de la compra y ajustarse a ella.
  • Planificar los menús de la semana para evitar compras innecesarias.
  • Comparar precios por kilo o litro, no solo por producto.
  • Apostar por las marcas blancas cuando la calidad sea similar.
  • Revisar la despensa y el frigorífico antes de comprar.
  • Evitar acudir al supermercado con hambre, ya que favorece las compras impulsivas.
  • Aprovechar ofertas solo cuando se trate de productos que realmente se van a consumir.
  • Priorizar los productos de temporada, que suelen ser más económicos.
  • Reducir el desperdicio alimentario aprovechando sobras y congelando alimentos.
  • Establecer un presupuesto mensual para controlar mejor el gasto.

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Pequeños cambios con efecto en el bolsillo

La clave del ahorro no suele estar en una única medida, sino en la suma de pequeños hábitos. Una compra más planificada permite evitar productos duplicados, reducir desperdicios y controlar mejor el presupuesto familiar. Dedicar unos minutos a organizar las compras y comparar opciones puede traducirse en un ahorro significativo a lo largo del año.

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