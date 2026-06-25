La regla del 50-30-20, el método que ayuda a organizar mejor el dinero cada mes

Gestionar el dinero de forma eficiente no siempre requiere grandes conocimientos financieros. Una de las fórmulas más utilizadas en los últimos años es la regla del 50-30-20, un sistema que propone distribuir los ingresos mensuales en tres bloques para mantener el equilibrio entre gastos, ocio y ahorro.

Según este método, el 50% de los ingresos debe destinarse a necesidades básicas como vivienda, alimentación, suministros o transporte. El 30% se reserva para gastos personales y actividades de ocio, mientras que el 20% restante se dedica al ahorro o a la reducción de deudas.

Una planificación sencilla y efectiva

Los expertos destacan que esta estrategia ayuda a visualizar con claridad dónde va el dinero cada mes y evita que los gastos prescindibles terminen ocupando una parte excesiva del presupuesto. Además, facilita la creación de un fondo de emergencia y permite afrontar con mayor tranquilidad posibles imprevistos.

Aunque los porcentajes pueden adaptarse a la situación de cada hogar, la clave está en establecer una cantidad fija destinada al ahorro desde el momento en que se recibe el salario. Convertir el ahorro en una prioridad, y no en lo que sobra a final de mes, es uno de los principios que explican el éxito de este método entre quienes buscan mejorar sus finanzas personales.