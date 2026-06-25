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La regla del 50-30-20, el método que ayuda a organizar mejor el dinero cada mes

Dividir los ingresos en tres categorías permite controlar los gastos y aumentar la capacidad de ahorro sin complicaciones

Los expertos financieros aconsejan dónde es mejor invertir tus ahorros.

Los expertos financieros aconsejan dónde es mejor invertir tus ahorros. / EPC

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Benito Revilla

Gestionar el dinero de forma eficiente no siempre requiere grandes conocimientos financieros. Una de las fórmulas más utilizadas en los últimos años es la regla del 50-30-20, un sistema que propone distribuir los ingresos mensuales en tres bloques para mantener el equilibrio entre gastos, ocio y ahorro.

Según este método, el 50% de los ingresos debe destinarse a necesidades básicas como vivienda, alimentación, suministros o transporte. El 30% se reserva para gastos personales y actividades de ocio, mientras que el 20% restante se dedica al ahorro o a la reducción de deudas.

Una planificación sencilla y efectiva

Los expertos destacan que esta estrategia ayuda a visualizar con claridad dónde va el dinero cada mes y evita que los gastos prescindibles terminen ocupando una parte excesiva del presupuesto. Además, facilita la creación de un fondo de emergencia y permite afrontar con mayor tranquilidad posibles imprevistos.

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Aunque los porcentajes pueden adaptarse a la situación de cada hogar, la clave está en establecer una cantidad fija destinada al ahorro desde el momento en que se recibe el salario. Convertir el ahorro en una prioridad, y no en lo que sobra a final de mes, es uno de los principios que explican el éxito de este método entre quienes buscan mejorar sus finanzas personales.

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