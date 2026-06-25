El radar móvil que multa con pagos que se alargan de seis a doce meses o trabajos a la comunidad por la velocidad máxima de 80 kilómetros por hora: la Guardia Civil se pone seria

La Guardia Civil de Cádiz está investigando al conductor de un turismo que fue captado por un radar móvil, instalado en vehículo oficial, circulando a a 177 km/h en un tramo limitado a 80 km/h de la autovía A-480, la carretera que une Chipiona con Jerez de la Frontera.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de marzo de 2026, pero se ha dado a conocer ahora por la Guardia Civil en una nota en la que ha detallado que el control de velocidad se estableció en la citada carretera en el término municipal y partido judicial de Sanlúcar de Barrameda.

De esta manera, el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico de las Unidades de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cádiz ha investigado al conductor del vehículo por un delito contra la Seguridad Vial recogido en el artículo 379.1 del Código Penal por velocidad excesiva.

El delito está castigado con la pena de prisión de tres meses a seis meses o con multa de seis a doce meses o con la de trabajo en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a un año y hasta cuatro años.

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha recordado además que el exceso de velocidad reduce drásticamente el tiempo de reacción, incrementa la distancia de frenado y multiplica la gravedad de los accidentes, conducir por encima de los límites aumenta exponencialmente el riesgo de muerte o lesiones graves.

Ante la duda de si puedes perder el permiso de conducir por una infracción de exceso de velocidad, los expertos de RACE son muy claros, "sí, puedes perderlo si cometes un delito por superar el límite de velocidad máxima. Como el carnet es por puntos, también puedes perderlo si el número de puntos que te quitan es mayor que el número de puntos que te quedan en el carnet de conducir. Recuerda que por exceder el límite de velocidad puedes perder entre dos y seis puntos del carnet de conducir". Además, la DGT ha hecho público recientemente el Anuario Estadístico General 2025, en él podemos observar datos interesantes sobre la movilidad en nuestro territorio. La cifra es demoledora: en 2025 se pusieron un total de 6.106.354 denuncias por infracciones de tráfico.