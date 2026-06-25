El método de los sobres vuelve a ganar popularidad para controlar tus gastos

En una época marcada por el aumento del coste de vida, cada vez más personas están recuperando el conocido método de los sobres, una técnica tradicional que permite llevar un mayor control de las finanzas personales.

El sistema consiste en dividir el presupuesto mensual en diferentes categorías, como alimentación, transporte, ocio o gastos del hogar, asignando una cantidad concreta a cada una de ellas. Una vez agotado el dinero destinado a una categoría, no se puede seguir gastando en ella hasta el mes siguiente.

Mayor control del presupuesto

Los especialistas en educación financiera destacan que esta estrategia ayuda a visualizar mejor los gastos y a identificar con rapidez dónde se está destinando más dinero del previsto. Además, evita recurrir constantemente a la tarjeta bancaria, un factor que suele dificultar la percepción real del gasto.

Otra de sus ventajas es que permite reservar una cantidad específica para el ahorro desde el inicio del mes. De esta forma, el dinero destinado a este objetivo queda protegido y no corre el riesgo de utilizarse para otros gastos.

Aunque nació como un sistema basado en efectivo, actualmente muchas personas aplican esta misma filosofía mediante aplicaciones móviles y cuentas bancarias separadas. La idea sigue siendo la misma: asignar una función concreta a cada euro para mantener el control del presupuesto y evitar que los pequeños gastos terminen desequilibrando la economía doméstica.