Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cuchillos más barato del mercado: compuesto por hojas muy afiladas con alta resistencia al corte
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Emma Fernández
Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de hogar que promete revolucionar a todos sus consumidores. Se trata del set de cuchillos (que incluye pelador) que combina resistencia y buenos resultados y cuyo precio es una auténtica locura: disponible por tan solo 5,99 euros.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este artículo es que está compuesto por hojas muy afiladas con alta resistencia al corte. Una opción perfecta para cortar los alimentos más gruesos con rapidez y sin correr ningún tipo de riesgo. Ideal para partir las carnes o pescados más duros o filetear con precisión y finura.
Si por algo se caracteriza este juego de cuatro piezas es por su versatilidad, ya que está compuesto por un cuchillo de chef, un cuchillo pelador, uno multiusos y un pelador; lo que amplía el abanico de posibilidades culinarias.
Según indica el fabricante, las piezas están diseñadas con mangos ergonómicos que permiten un manejo más cómodo y seguro. La opción ideal para cocinar con máxima seguridad, garantizando los mejores resultados gastronómicos.
Alta demanda
La combinación de calidad, resistencia y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este set que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.
Fuente: La Nueva España
- El calor extremo causa el primer fallecimiento del verano en Zamora
- Carlos Canelada, de Sanguijuelas del Guadiana: “Nuestra gran oportunidad ha sido tener un pueblo al que hemos podido volver”
- Programa de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026 en Zamora
- Estudiantes de Bermillo de Sayago proponen revitalizar la España Vaciada a través de la sostenibilidad y la transición energética
- Reducción en las pensiones, enfado y adiós a cobrar el 100 por cien: 'He trabajado 43 años en un hospital público. Me jubilé y se aplica una reducción
- El tren de las 17.30 pasa de largo por Zamora y deja tirados a 60 pasajeros
- Cuatro bloques de viviendas se levantarán en la unidad de actuación Santa Eulalia de Zamora
- Una bodega y 7.000 euros, el pago de los exdirectivos por el dinero desviado del coto Calzada de Tera