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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la esterilla refrigerante para perros que ayudará a combatir las jornadas más calurosas del verano: disponible por menos de 6 euros

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Un perro se refresca bebiendo agua

Un perro se refresca bebiendo agua

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Emma Fernández

El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Por ello, ha lanzado una nueva promoción que, en esta ocasión, no está pensada para ayudar a combatir las altas temperaturas a sus consumidores, sino a sus mascotas. Se trata de la esterilla refrigerante para perros que combina comodidad y frescura y cuyo precio es una auténtica locura: disponible por tan solo 5,99 euros.

¿Qué ofrece?

Mantén a tu mascota fresca y cómoda durante horas sin gastar luz ni agua. Esta manta refrigerante funciona de forma autónoma, sin necesidad de neveras ni electricidad, lo que la convierte en una opción ecológica y económica.

Su tecnología que se puede recargar sola hace que el efecto frío se reactive tras unos pocos minutos de descanso. Además, es ultraversátil: puedes colocarla directamente en el suelo, sobre su cama o dentro de su caseta. El refugio perfecto para que tu perro supere los días más calurosos del año.

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Manta para perros.

Manta para perros. / Lidl

Alta demanda

Este artículo reúne las características esenciales para que tu perro disfrute del verano de la forma más amena posibleLidl ha ampliado su abanico de ofertas y también ha pensado en los auténticos reyes de la casa. Por ello, todo apunta a que a partir de mañana se formen largas colas formadas por consumidores ansiosos que querrán conseguir esta manta refrescante para perros. PINCHA AQUÍ y consigue una ya mismo.

Fuente: La Nueva España

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