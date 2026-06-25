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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la barbacoa de cubo de carbón que garantiza los mejores resultados: ligero, móvil y listo para usar en un instante

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

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Emma Fernández

El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Con las altas temperaturas asolando la península, la cadena alemana ha lanzado una nueva promoción que promete conquistar a los amantes de la comida al aire libre.

Se trata de la barbacoa de cubo de carbón que promete conquistar a todos los consumidores, no solo por su increíble relación calidad-precio, también porque reúne las características necesarias para convertirse en uno de los artículos más codiciados dentro de su categoría.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta barbacoa es que cuenta con unas aberturas de ventilación que sirven para controlar la entrada de oxígeno y regular la temperatura. Además, está compuesto con recubrimiento en polvo que ofrece protección superficial para exteriores, ya que resiste a la oxidación.

Otro de sus puntos fuertes, es que dispone de una parrilla cromada con mango plegable; lo que garantiza asar carne o verdura con máxima comodidad y seguridad.

Barbacoa

Barbacoa / Lidl

Además, está diseñada por unas patas plegables a una distancia segura del suelo, lo que evitará auténticas catástrofes mientras se disfruta del placer de una buena barbacoa. Según indica el fabricante, es fácil de limpiar y se puede guardar para ahorrar espacio.

Este artículo práctico, ligero y móvil se presenta como la solución definitiva para transportar a cualquier parte sin complicaciones.

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Alta demanda

La combinación de calidad, resistencia y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta potente barbacoa que promete volar de las estanterías y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.

Fuente: La Nueva España

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