Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de bastones telescópicos de trekking con 'megadescuento': por solo 11,99 euros

Ahora que llega el verano es el momento de aprovechar los días libres, el buen tiempo y las horas de luz que se alargan para disfrutar de deportes al aire libre como el trekking, una actividad que cada vez gana más adeptos.

Si ya eres de los que disfruta realizando rutas o quieres sumarte a esta nueva forma de hacer ejercicio y disfrutar del aire libre, debes correr a Lidl a conseguir los bastones de aluminio para trekking de Crivitt que tienen un megadescuento del 20 porciento y un precio final de 11,99 euros.

¿Qué ofrecen?

Estos bastones son extremadamente ligeros y estables y cuentan con una función telescópica de 2 vías (altura regulable sin escalonamientos de 100-135 cm).También cuentan con un sistema de amortiguación para una absorción óptima de los impactos.

Los bastones de Lidl tienen platos de bastón de trekking extraíbles para evitar una penetración demasiado profunda en terrenos blandos y almohadillas de asfalto amortiguadoras y extraíbles de plástico TPR antideslizante. A su vez, cuentan con una punta de carburo de tungsteno duradera con afilado hueco y una práctica abrazadera para unir los bastones.

Bastones de trekking. / Lidl

El aluminio ofrece una resistencia máxima a pesar de su muy baja densidad. Otorga a los bastones una ligereza especial con alta estabilidad y elasticidad.

Estos bastones de trekking de Lidl están disponibles en dos colores, azul con una empuñadura EVA de forma ergonómica y gris, con empuñadura ergonómica de 2 componentes con parte de corcho y orificios de ventilación para una circulación óptima del aire.

Alta demanda

El megadescuento que tiene este producto de Lidl propicia que se vaya a agotar muy rápido, por lo que te recomendamos ir cuanto antes a las tiendas físicas de Lidl o comprarlo a través de este enlace de la página oficial de la famosa cadena de supermercados de origen alemán.

Fuente: La Nueva España