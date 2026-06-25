Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de vajilla de platos, cuencos y tazas, más barato del mercado: todo por solo 19,99 euros
Incluye 4 platos, 4 cuencos y 4 tazas
D.C.
Llega el verano y el momento de juntarnos con nuestra familia o amigos gracias a las vacaciones. Si, además, tienes terraza o jardín, lo más seguro es que te conviertas en el anfitrión de estas comidas o veladas. Así que, ¿por qué no renovar tu vajilla?
Y es que en Lidl puedes hacerlo y, lo mejor de todo, sin que tu cuenta bancaria se vea afectada. Y es que la cadena de supermercados alemana ofrece un juego de vajilla en diferentes colores por tan solo 19,99 euros.
¿Qué ofrece?
Este set de 12 piezas en total incluye 4 platos, 4 cuencos y 4 tazas, por lo que tendrás el juego completo para hacer un primero, un segundo y relajarte con un delicioso postre acompañado de café.
Lidl, además, cuenta con diferentes modelos de esta vajilla tan versátil. Así, la puedes conseguir en azul, gris o rosa. Tonos muy coloridos que se adaptan a cualquier tipo de decoración. el material de esta vajilla es porcelana, por lo que todos los artículos del set pueden lavarse en el lavavajillas y utilizarse en el microondas.
Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de vajilla de platos, cuencos y tazas, más barato del mercado: todo por solo 19,99 euros / lidl
Alta demanda
Así que lo mejor que puedes hacer en cuanto tengas un momento libre es correr a tu tienda Lidl más cercana y conseguir este juego completo de vajilla que ofrece la marca Ernesto ya que lo más seguro es que vuele en pocos días debido a que se trata de un producto de calidad, completo y variado a un precio de lo más reducido.
Como te decíamos, recuerda que lo puedes comprar en las tiendas físicas de Lidl y, también, a través de este enlace de la página web de la propia cadena de supermercados alemanes.
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