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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las toallas de baño más baratas del mercado: fáciles de cuidar y muy absorbentes

Una oferta inmejorable

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la barbacoa portátil más barata del mercado: con ruedas y por solo 22 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la barbacoa portátil más barata del mercado: con ruedas y por solo 22 euros

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Si necesitas renovar la ropa de hogar no puedes perderte esta oferta que tienen en Lidl donde venden las toallas de baño más baratas del mercado. Son fáciles de cuidar y muy absorbentes. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlas.

Se trata de una toalla de baño de la marca Livarno de medidas 100 por 150 centímetros de puro algodón con la que Lidl apoya el cultivo sostenible de algodón en África.

Toallas. / Lidl

Además, es suave y voluminosa, además de fácil de cuidar, muy absorbente y resistente. Y es que podrás meterla incluso en la secadora.

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Precio

Esta toalla, que es de color gris, tenía un precio de 6,99 euros, pero ahora ha bajado todavía más su precio y está por 6,49 euros. Puedes conseguirla AQUÍ.

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