El “modo lista de espera”: una fórmula sencilla para ahorrar sin dejar de vivir
Una técnica basada en retrasar las compras no esenciales puede ayudar a reducir gastos impulsivos y mejorar el ahorro mensual
Marina García
En tiempos en los que comprar está a solo un clic, ahorrar se ha convertido en un reto diario para muchas personas. Las ofertas relámpago, las aplicaciones de comida a domicilio y las compras por impulso hacen que el dinero desaparezca poco a poco sin que apenas nos demos cuenta. Frente a este problema, una fórmula sencilla y novedosa empieza a ganar sentido: el “modo lista de espera”.
La idea es fácil de aplicar. Cada vez que una persona quiera comprar algo que no sea imprescindible, en lugar de adquirirlo al momento, debe apuntarlo en una lista con el nombre del producto, el precio y, si es una compra online, el enlace. Esa lista puede llamarse, por ejemplo, “Lo compro el viernes”.
La regla principal es clara: solo se pueden comprar los productos de esa lista un día concreto de la semana, como el viernes. Al llegar ese día, la persona revisa lo apuntado y decide si todavía lo quiere de verdad o si era simplemente un deseo pasajero.
Este método no obliga a prohibirse todos los caprichos, sino a poner una pausa entre el impulso y la compra. Esa pausa es precisamente lo que puede marcar la diferencia. Muchas veces, algo que parecía urgente el martes deja de interesar el viernes. En ese caso, el dinero que se iba a gastar puede transferirse directamente a una cuenta de ahorro.
Por ejemplo, si alguien quería comprar una camiseta de 25 euros y, tras esperar unos días, decide no hacerlo, esos 25 euros pueden ir a una hucha digital o a una cuenta separada. Si esta práctica se repite varias veces al mes, el ahorro puede crecer sin necesidad de grandes sacrificios.
Se suele insistir en que una parte importante del gasto cotidiano no responde a necesidades reales, sino a emociones momentáneas: aburrimiento, estrés, cansancio o deseo de recompensa inmediata. El “modo lista de espera” ayuda a recuperar el control porque transforma una compra automática en una decisión pensada.
Además, esta fórmula tiene una ventaja importante: es flexible. Cada persona puede adaptarla a su situación. Algunos pueden elegir esperar 48 horas; otros, una semana completa. También puede combinarse con otra norma útil: si finalmente no se compra el producto, el dinero se ahorra el mismo día.
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