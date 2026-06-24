Mezclar la base con crema hidratante, el truco para ahorrar maquillaje.

Ahorrar maquillaje sin renunciar a un buen resultado es posible con un gesto muy simple: mezclar la base con una pequeña cantidad de crema hidratante antes de aplicarla sobre el rostro.

Este truco permite que el producto se extienda con mayor facilidad, por lo que se necesita menos cantidad para cubrir la piel. Además, el acabado resulta más ligero y natural, similar al de una crema con color.

Para quienes buscan más cobertura, se recomienda aplicar la base solo en las zonas donde realmente haga falta, como rojeces, manchas o el centro del rostro. Después, conviene difuminar el producto hacia fuera para evitar cubrir toda la cara innecesariamente.

De esta manera, se reduce el gasto de maquillaje, se consigue un aspecto más fresco y se aprovecha mejor cada envase.