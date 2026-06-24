Ahora que llega el verano tenemos más tiempo libre para cocinar y sacar ese chef que llevamos dentro. Por ello, si quieres ampliar tu juego de accesorios de cocina es el momento de que acudas a las cadenas de supermercados de Lidl a hacerte con un auténtico chollo que seguro que no dejas de utilizar durante estos días.

Y es que Lidl ofrece una batidora de mano de 350 w a un precio muy rebajad: 6,99 euros.

¿Qué ofrece?

La Batidora de mano 350 W de la marca Silvercrest es perfecta para mezclar y triturar y de muy fácil manejo con solo pulsar un botón. Cuenta con un diseño especial del pie mezclador que minimiza las salpicaduras y un mango ergonómico y brazo de batidora desmontable.

Además, también tiene una cuchilla de acero inoxidable de alta calidad e incluye instrucciones de uso para que tengas un funcionamiento óptimo de este aparato.

Esta batidora viene en un alegre y colorido acabado en color menta, por lo que dará este toque especial a tu cocina cuando lo uses e incluso cuando tengas como ayudantes a los más pequeños de la casa. Su acabado de acero inoxidable lo convierte en un artículo duradero que, además, es muy fácil de limpiar.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de mano a 6,99 euros: para mezclar y triturar / LIDL

Alta demanda

La Batidora de mano 350 W tiene un precio actual de 6,99 euros y es uno de los artículos que se encuentra entre los Top valorados de la página web de Lidl, por lo que no es extraño que se agote antes de tiempo este verano. Por ello, corre a tu tienda física de Lidl más cercana o entra en el enlace de su página web oficial para conseguir esta batidora que hará las delicias de tu verano