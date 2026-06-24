Los gastos del hogar que más han subido en 2026: dónde deben fijarse las familias para ahorrar

Ahorrar no siempre implica hacer grandes sacrificios. En muchos casos, la clave está en detectar qué gastos del hogar han aumentado más durante el último año para actuar sobre ellos antes de que afecten seriamente al presupuesto familiar. Con una inflación que sigue por encima del 3%, algunas partidas esenciales continúan absorbiendo una parte cada vez mayor de los ingresos de los hogares.

Uno de los gastos que más atención requiere es la vivienda. Tanto los alquileres como los costes asociados al mantenimiento del hogar siguen al alza en numerosas zonas de España, convirtiéndose en una de las principales preocupaciones para las familias. A ello se suman los suministros energéticos, cuyo coste puede variar significativamente según el consumo y las condiciones contratadas.

La alimentación también sigue teniendo un peso importante en la economía doméstica. Aunque el ritmo de subida de los alimentos se ha moderado respecto a años anteriores, muchos productos básicos mantienen precios elevados, lo que hace recomendable planificar las compras y comparar ofertas entre distintos establecimientos.

Los pequeños gastos también cuentan

Más allá de las grandes facturas, los expertos recomiendan prestar atención a los servicios que se pagan de forma habitual. Plataformas de suscripción, reparaciones, mantenimiento del hogar, actividades de ocio o determinados servicios personales pueden acumular un gasto considerable a lo largo del mes sin que apenas se perciba.

Otro apartado a vigilar es el transporte, especialmente para quienes utilizan el vehículo privado de forma frecuente o realizan desplazamientos diarios por motivos laborales.

Los especialistas coinciden en que las mayores oportunidades de ahorro están actualmente en revisar las partidas que más han aumentado: vivienda, energía, alimentación, servicios y transporte. Analizar los gastos mensuales, comparar tarifas y eliminar costes innecesarios puede marcar la diferencia y permitir que una parte mayor de los ingresos termine destinada al ahorro en lugar de perderse por el efecto de las subidas de precios.