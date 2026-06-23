Ruth Díaz, directora general de Amazon para España y Portugal da las claves para aprovechar Prime Day: “La mejor oferta es la que te ahorra dinero en algo que realmente necesitas”

Hay hábitos que adquirimos sin apenas darnos cuenta. Como pedir un café siempre en el mismo sitio o deshacer la maleta nada más volver de vacaciones. También sucede cuando se rompe la cafetera, necesitamos una silla nueva para el escritorio o llega esa época del año en la que una buena mosquitera deja de ser un capricho para convertirse en una necesidad. Entonces repetimos un gesto casi automático: abrimos Amazon.

La razón detrás de esta costumbre está clara: buscamos tomar la decisión de compra más inteligente. De hecho, según un estudio de HarrisX para Amazon, el ahorro, la comodidad y la planificación son tres de las prioridades que marcan la forma de comprar de los consumidores españoles. Quizá por eso el 39% compara precios antes de decidirse, el 32% prepara con antelación su lista de la compra y el 29% espera a los periodos de ofertas para adquirir determinados productos. Más revelador aún: uno de cada cuatro consumidores afirma que rara vez paga el precio completo cuando sabe que se acerca un gran evento de ofertas.

Y es precisamente ahí donde entra en juego una fecha que muchos tienen ya marcada en el calendario: Prime Day.

Prime Day 2026: cuatro días repletos de ofertas para comprar de forma estratégica

Prime Day tiene lugar del 23 al 26 de junio / Cortesía

Prime Day empieza hoy, 23 de junio, y se extenderá hasta el próximo día 26. Eso es, el evento de ofertas exclusivas para clientes Prime que invita a dar la bienvenida al verano con cientos de miles de ofertas en todas las categorías y en productos de grandes marcas (como, por ejemplo, Dodot, Dyson, Levi’s y Samsung), pero también de pequeñas y medianas empresas.

Ahora bien, este año se celebra en un contexto especial: el 15º aniversario de Amazon en España y Prime Day llega cargado de novedades (y ofertas). Cada día los clientes podrán descubrir nuevas ofertas, ofertas por tiempo limitado en productos recién lanzados, las Top 100 ofertas y las Mega Ofertas Prime, con descuentos del 40% o más.

Asimismo, la experiencia va a ser más personalizada que nunca; los clientes Prime no perderán la oportunidad de hacerse exactamente con lo que buscan (o con aquello que ni siquiera sabían que necesitaban). Esto es posible porque Amazon pone a su disposición listas adaptadas a sus intereses, como: ‘Ofertas recomendadas para ti’, ‘Ofertas relacionadas con tus listas’, ‘Ofertas en productos de 4 estrellas o más’ u ‘Ofertas relacionadas con artículos de tu cesta’.

Mucho más que un evento de ofertas

Aunque Prime Day sea uno de los eventos más esperados del año para muchos, es innegable recordar que ser cliente Prime ofrece un sinfín de ventajas durante todo el año más allá de disfrutar de ofertas exclusivas o envíos rápidos y gratuitos, incluso en el mismo día en 16 ciudades españolas.

Ser cliente Prime te permitirá disfrutar de ofertas exclusivas o envíos rápidos y gratuitos, entre otras ventajas / Cortesía

A esto se suma la posibilidad de disfrutar de las mejores propuestas en entretenimiento como series y películas en streaming y contenido en directo con Prime Video (Zeta, Culpa Nuestra, Fallout o Reina Roja), más de 100 millones de canciones y podcasts sin anuncios con Amazon Music Prime, almacenamiento ilimitado de fotos con Amazon Photos, acceso a Alexa+ sin coste adicional, entregas gratuitas a partir de 15€ con Just Eat, videojuegos con Luna y acceso a una selección de libros electrónicos, audiolibros, revistas, cómics y manga. ¿Sabías que más de 200 millones de clientes en todo el mundo se benefician de las ventajas? ¡Casi nada!

Saca el máximo partido a Prime Day con los consejos de Ruth Díaz, directora general de Amazon para España y Portugal

Ruth Díaz, directora general de Amazon para España y Portugal / Cortesía

Sabemos que Prime Day es una de esas fechas que muchos esperan con la lista de deseos ya preparada. También que todos tenemos algún artículo fichado desde hace tiempo. Hemos hablado con Ruth Díaz, directora general de Amazon para España y Portugal, para, además de descubrir qué hay detrás de este evento de ofertas y cómo aprovecharlo al máximo, saber más acerca de la evolución de Amazon en nuestro país repasando algunos de sus hitos más destacados.

Pregunta: ¿Qué supone para Amazon cumplir 15 años en España?

Respuesta: Cumplir 15 años en España es un momento muy especial para nosotros. Amazon aterrizó en nuestro país en 2011 con un equipo de 20 personas (yo era una de ellas) y un objetivo muy claro: impulsar el comercio electrónico en España desde sus inicios y hacer la vida de nuestros clientes más fácil cada día.

Durante estos 15 años nos hemos consolidado como un actor relevante en el desarrollo socioeconómico del país. Hoy somos 28.000 personas trabajando en más de 40 centros en todo el país, hemos invertido más de 25.000 millones de euros, tenemos más de 17.000 pymes españolas vendiendo con nosotros y tres de cada cuatro exportan al extranjero, superando los 1.000 millones de euros en exportaciones cada año. Estos 15 años representan nuestro compromiso con España: impulsar inversiones, generar empleo de calidad y promover la digitalización de pequeñas y medianas empresas en todo el territorio.

P: ¿Cuáles son los hitos más destacados de estos años en el país?

R: Hemos pasado de enviar libros a ser parte del día a día de millones de hogares en España. Pero quizá el cambio más cotidiano ha sido otro: millones de personas han ganado tiempo en su día a día.

Lo que hace 15 años parecía casi ciencia ficción, hoy forma parte de la vida cotidiana: recibir un pedido en horas, comprar desde el sofá o acceder a productos desde cualquier punto del país. Solo el año pasado, enviamos a nuestros clientes Prime en España más de 190 millones de productos en el mismo día o al día siguiente. Queremos ponérselo fácil y que, vivan donde vivan - nuestra red logística llega al 100% de los códigos postales de la península - , puedan recibir lo que quieran, cuando quieran y donde lo necesiten.

También queremos acompañar a nuestras pymes y ayudarles a crecer. Más del 60% de lo que vendemos en Amazon proviene de colaboradores comerciales, en su mayoría pymes; de hecho en España hay más de 5.000 pymes rurales comercializando sus productos a través de Amazon que superan los 300 millones de euros en exportaciones anuales.

Y no puedo dejar de mencionar nuestros centros de innovación en Madrid y Barcelona donde trabajan más de 1.000 personas y desarrollan tecnología utilizada en todo el mundo. Todo esto refleja cómo hemos contribuido a la innovación y al desarrollo económico de comunidades en toda España.

P. ¿Cómo ha evolucionado la experiencia de los clientes españoles con Amazon?

R: El 15 de septiembre de 2011 se hizo el primer pedido en Amazon.es. Desde entonces, la obsesión ha sido la misma: facilitarles la vida, que cada cliente sienta que la tienda está hecha a su medida. Primero fue la velocidad —entregas en el mismo día desde 2014 y ahora disponibles en 16 ciudades en España—. Después, la conveniencia: más de 29.000 puntos de recogida incluyendo Lockers, Counters, y Hub Delivery, servicio de supermercado con Amazon Fresh, entre otros. Pero el verdadero salto ha sido convertir la tienda en una experiencia cada vez más personalizada.

Para nosotros es prioritario desarrollar nuevas funcionalidades que ayuden a los clientes a encontrar exactamente lo que buscan. Rufus, nuestro asistente de compras con IA generativa o con Amazon Lens, que te permite subir la foto de un producto que hayas visto —en la calle, en redes, en una revista— y encontrarlo, o algo similar, en nuestra tienda. En 15 años hemos pasado de entregar paquetes a construir una experiencia de compra que aprende, se adapta y evoluciona con cada cliente.

P: ¿Qué consejo daría a los clientes para aprovechar al máximo Prime Day este año?

R: Mi consejo es prepararse: crear listas de deseos con antelación para recibir notificaciones si alguno de esos productos entra en oferta, activar alertas y dejarse guiar por las recomendaciones personalizadas. Así, cuando llegue el momento, solo tienes que decidir, no buscar. Al final, la mejor oferta es la que te ahorra dinero en algo que realmente necesitas.

15 años formando parte del día a día de los españoles: las claves del éxito

Como ya te adelantábamos, este 2026 se cumplen quince años desde la llegada de Amazon a España. Un aniversario que refleja cómo la compañía ha evolucionado junto a millones de consumidores españoles. Y eso mismo han querido celebrar con la campaña ‘Que no te falte de na’, con la que busca homenajear a los millones de clientes que le han abierto las puertas de sus hogares durante todos estos años.

La dimensión de ese crecimiento se refleja en algunos datos que ayudan a entender el impacto de Amazon en España:

Más rápidos y más cerca

Amazon cuenta con alrededor de 40 instalaciones logísticas y más de 29.000 puntos de recogida. Solo en 2025, la compañía entregó a sus clientes Prime más de 190 millones de productos el mismo día o al día siguiente en España, el mayor volumen de entregas rápidas de su historia en el país.

Motor de empleo y oportunidades

El equipo de Amazon en España está formado por más de 28.000 personas que ocupan más de 400 posiciones diferentes y representan más de 100 nacionalidades.

Impulso a las pymes españolas

Tres de cada cuatro pymes españolas que venden en Amazon exportan, superando los 1.200 millones de euros en ventas internacionales anuales.

Innovación Made in Spain

Amazon cuenta con más de 1.000 ingenieros y desarrolladores en sus centros de innovación en Madrid y Barcelona, desde donde desarrollan tecnología utilizada por millones de personas en todo el mundo. Desde el software del Kindle Scribe hasta los resúmenes de reseñas generados por inteligencia artificial.

Compromiso con la sostenibilidad

En España, la compañía ha impulsado 100 proyectos solares y eólicos, cuenta con centros de micromovilidad para el reparto urbano con vehículos eléctricos o a pie y ha realizado más de 12 millones de entregas con cero emisiones.

Como ves, quince años después de su llegada a España, Amazon sigue formando parte de esos pequeños gestos cotidianos que realizamos casi sin pensar. Y quizá esa sea la mejor prueba de cómo ha conseguido integrarse tan bien en el día a día de todos nosotros.