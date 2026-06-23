Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la máquina de costura Singer más barata del mercado: por solo 9,99 euros

Ahora que llega el verano y que sacamos la ropa ligera y más fresca del armario para disfrutar de los días de calor y de sol, es el momento de revisar cómo ha aguantado el paso del invierno esas prendas que tanto nos gustan.

Quizá alguna necesite algún arreglo. O puede que con el cambio de modas, queramos sacar al diseñador que llevamos dentro y hacer nosotros mismos algún ajuste a alguna de nuestras prendas para actualizarla o darle un toque diferente sin tener que gastar un euro de más. Para ello puedes conseguir la Singer Máquina de coser de mano que vende la cadena de supermercados Lidl y que ahora mismo tiene un descuento del 50 por ciento.

Una máquina de costura de marca por menos de 10 euros

La máquina de coser manual SINGER® es compacta, ligera, portátil, potente y es ideal para reparaciones rápidas en casa. También es una compañera ideal para los viajes, ya que su tamaño compacto cabe en cualquier bolso. Fácil de usar: ya viene enhebrada y con la bobina puesta, por lo que tanto principiantes como profesionales pueden empezar a trabajar con facilidad. Adecuada para todo tipo de trabajos manuales y reparaciones en prendas de tela vaquera, lana, tejidos, dobladillos de pantalones, cortinas, desgarros, etc. Con ella puede coser incluso cortinas colgadas.

Máquina de coser. / Lidl

Con ella puedes conseguir una costura recta con solo pulsar un botón y cuenta con una velocidad de costura de 250 rpm. Además, no necesitarás estar pendiente de la batería ya que esta máquina de costura que vende la cadena de supermercados Lidl funciona con 4 pilas AA o un adaptador de corriente de 6 V CC (ninguno de los dos está incluido en el envío).

Y, como te decíamos más arriba, esta máquina de costura tiene actualmente un descuento del 50 por ciento, por lo que si vas corriendo a tu supermercado más cercano la puedes conseguir por tan solo 9,99 euros. Un auténtico chollo para un producto de estas características.

Recuerda que la puedes conseguir tanto en las tiendas físicas de Lidlcomo a través de la página web de la propia cadena de supermercados.