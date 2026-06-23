Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la silla colgante para terraza o jardín más barata para no ocupar el suelo: por solo 18,99 euros y sin obras
Tiene un alegre estilo boho que consigue que encaje a la perfección con el estilo que tengamos tanto en nuestra terraza, como en nuestro jardín
D.C.
No hay mejor momento esta primavera o en el verano que está a la vuelta de la esquina que relajarnos en nuestra terraza o jardín con un buen libro, el móvil, la tablet o, simplemente, solos con nuestros pensamientos.
Y aunque existe muchas sillas donde encontrar la comodidad, Lidl tiene en su catálogo una especial que, además, resultará divertida y placentera para nuestros invitados. Se trata de la silla colgante de la marca Livarno que ofrece la famosa cadena de supermercados alemana a un precio espectacular y, sobre todo, con un montaje tan cómodo como sencillo.
Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la silla colgante para terraza o jardín más barata para no ocupar el suelo: por solo 18,99 euros y sin obras / Lidl
Una silla que deja el suelo libre
Esta silla es de una superficie de asiento cómoda y grande para descansar y relajarse. Tiene un alegre estilo boho que consigue que encaje a la perfección con el estilo que tengamos tanto en nuestra terraza, como en nuestro jardín.
Además, tiene un tejido robusto y duradero y cordones resistentes con lazos para colgar. Otro detalle que enamora de esta asiento colgante es que es apto para interiores o exteriores cubiertos, por lo que lo puedes poner en tu terraza o jardín o , incluso, en el propio salón, así como en una terraza cubierta.
Este asiento es resistente a la intemperie y a los rayos UV, por lo que lo podrás dejar colocado, incluso cuando acabe la temporada de terraza y nos se dañará.
Puedes encontrar la silla colgante de Livarno que ofrece Lidl por tan solo 18,99 euros. Un auténtico chollo para un producto que da comodidad y elegancia a la estancia en la que lo coloques.
Recuerda que puedes conseguir la silla tanto en las tiendas físicas de Lidl, como a través de la página web de la propia cadena de supermercados alemana.
- Antiviolencia propone sancionar al Zamora CF con 5.000 euros
- Programa de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026 en Zamora
- Piden seis años de cárcel y nueve sin carné para el conductor novel que tuvo un accidente a 145 kilómetros en el que murieron dos jóvenes en Morales del Vino
- Denuncian ante el Seprona movimientos de tierra junto a las lagunas de Camarzana de Tera
- José María Arribas, ganadero zamorano: 'Estoy muy orgulloso de que mi hijo haya decidido dedicarse a este sector
- Sanabria encara un verano más con los campings del Lago cerrados: más de 25.000 visitantes 'castigados
- La Orquesta Panorama vuelve esta noche a Zamora: ¿Cuántas veces ha visitado la provincia?
- Casi 40 puestos, degustaciones y visitas guiadas en el estreno del Mercado de la Cereza de Pueblica