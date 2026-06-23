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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la silla colgante para terraza o jardín más barata para no ocupar el suelo: por solo 18,99 euros y sin obras

Tiene un alegre estilo boho que consigue que encaje a la perfección con el estilo que tengamos tanto en nuestra terraza, como en nuestro jardín

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para los escarpines para playa más baratos: por solo 3,49 euros y no notarás las piedras

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D.C.

No hay mejor momento esta primavera o en el verano que está a la vuelta de la esquina que relajarnos en nuestra terraza o jardín con un buen libro, el móvil, la tablet o, simplemente, solos con nuestros pensamientos.

Y aunque existe muchas sillas donde encontrar la comodidad, Lidl tiene en su catálogo una especial que, además, resultará divertida y placentera para nuestros invitados. Se trata de la silla colgante de la marca Livarno que ofrece la famosa cadena de supermercados alemana a un precio espectacular y, sobre todo, con un montaje tan cómodo como sencillo.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la silla colgante para terraza o jardín más barata para no ocupar el suelo: por solo 18,99 euros y sin obras / Lidl

Una silla que deja el suelo libre

Esta silla es de una superficie de asiento cómoda y grande para descansar y relajarse. Tiene un alegre estilo boho que consigue que encaje a la perfección con el estilo que tengamos tanto en nuestra terraza, como en nuestro jardín.

Además, tiene un tejido robusto y duradero y cordones resistentes con lazos para colgar. Otro detalle que enamora de esta asiento colgante es que es apto para interiores o exteriores cubiertos, por lo que lo puedes poner en tu terraza o jardín o , incluso, en el propio salón, así como en una terraza cubierta.

Este asiento es resistente a la intemperie y a los rayos UV, por lo que lo podrás dejar colocado, incluso cuando acabe la temporada de terraza y nos se dañará.

Puedes encontrar la silla colgante de Livarno que ofrece Lidl por tan solo 18,99 euros. Un auténtico chollo para un producto que da comodidad y elegancia a la estancia en la que lo coloques.

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Recuerda que puedes conseguir la silla tanto en las tiendas físicas de Lidl, como a través de la página web de la propia cadena de supermercados alemana.

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