Planchar es una tarea que suele ser casada y frustrante para miles de personas. No solo por el hecho de tener que realizar la plancha en sí, sino por sacar tiempo de nuestros ratos libres para poder dejar nuestras camisas, pantalones o camisetas libres de arrugas tras el lavado.

Si eres de los que te da pereza ponerte a planchar, Lidl tiene una solución que ahorra tiempo y que deja la ropa como recién comprada. Se trata de la Philips Plancha de vapor 2000 W que ahora mismo tiene un diez por ciento de descuento.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de vapor antiadherente más barata: por solo 17,99 euros / LIDL

Fácil de usar y eficaz

"Con la Serie 1000 planchas de forma sencilla y rápida. Con la suela de planchado con revestimiento antiadherente y el ajuste de vapor variable, eliminarás las arrugas de forma eficiente de todas las telas. Gracias al gran depósito de agua, puedes planchar más prendas con menos rellenos frecuentes", cuentan desde la cadena de supermercados Lidl.

Este producto cuenta con una potencia de vapor constante de hasta 20 g/min y golpe de vapor de 90 g y 4 ajustes de vapor. Tiene también una suela de planchado con revestimiento antiadherente y es fácil de usar y eficaz. El gran depósito de agua requiere menos rellenos frecuentes y la suela de planchado con punta estrecha llega fácilmente incluso a los lugares de difícil acceso.

Este aparato tiene un mango cómodo con textura para un agarre fácil y tiene un Modo Eco con menor consumo de energía y una capacidad del depósito de agua: aprox. 250 ml

Una buena noticia para los clientes de Lidl es que la Philips Plancha de vapor 2000 W tiene actualmente un descuento del 10 porciento, por lo que puede ser tuya por tan solo 17,99 euros. Un chollo para un producto de estas características.

Recuerda que puedes conseguir esta plancha de vapor tanto en las tiendas físicas de Lidl, como en la propia página web de la famosa cadena de supermercados de origen alemán.