Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la depiladora facial más barata del mercado: por solo 3,99 euros

Llevamos años oyendo hablar de depilación, ya sea láser, con bandas de cera, pinzas o maquinillas que arrancan el vello de raíz pelo a pelo y que prometen debilitarlo con cada uso.

Sin embargo, cuando se trata de depilación facial no conviene abusar de métodos agresivos, que pueden ayudar a que la piel se torne más flácida, se pierda definición del óvalo facial o puedan aparecer pequeñas arañas vasculares.

Por ello, los expertos en depilación recomiendan sustituir los métodos que eliminan el vello de raíz por rasuradoras de baja potencia. Los resultados pueden ser tan buenos como los de un centro de belleza y esta vez, en la comodidad de tu casa. Lo que igual no sabías es que además, puede ser muy barato acabar con el vello en patillas o labio superior. Y es que Lidl ha puesto a la venta una rasuradora facial por solo 3,99 euros. Pequeña y compacta y que podrás llevarla contigo en el bolso a cualquier lado.

Depiladora facial / Lidl

Depilación precisa

Si lo que buscas es acabar con el vello de forma rápida y precisa, Lidl ha puesto en venta a través de su tienda online una rasuradora con cuchilla giratoria con lámina protectora para un recorte suave y seguro.

Ademá, tiene un diseño compacto y fácil de usar y puede usarse en el rostro, la nariz, las vejas y el cuerpo. Y para esos pelitos más finos lleva luz integrada para que no se te escape nada.

Cuenta también con un cepillo de limpieza, tapa protectora y funciona con pilas AA.