Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la depiladora láser de verano que tiene un descuento de más de 100 euros: bajada de precio repentina

Ahora que el calor es el gran protagonista y solo quedan unos días para que llegue el verano, es momento de lucir ropa más ligera, sin mangas, pantalones cortos o faldas... Por ello, son muchas las que están pendientes de su depilación y lo hacen más a menudo que en los meses pasados.

Para que quede una depilación perfecta, digan de un salón de belleza, pero sin salir de tu casa, Lidl ha tirado el precio de uno de sus productos estrella la SANITAS Depiladora láser.

Un producto con un descuento de más de 100 euros

Esta depiladora tiene un diseño manejable perfecto para el tratamiento de zonas corporales pequeñas y de difícil acceso. Entre sus características destaca que cuenta con hasta 200.000 pulsos de luz y un filtro UV integrado para proteger la piel.

Tiene la máxima seguridad con el sensor 2 en 1 de tipo de piel y de contacto con la piel. Este aparato cuenta con una superficie de luz de 3,1 cm² para una aplicación especialmente rápida en solo aprox. 20 min. en el nivel de energía más bajo para brazos, piernas, cara, axilas y zona del bikini. Y es perfecta para la aplicación para las zonas corporales: cara, axila, brazos, abdomen, zona del bikini, espalda, pecho, piernas.

Este aparato cuenta con una tecnología de luz IPL de última generación, utilizada también por dermatólogos para la depilación profesional. Desactiva la raíz del vello profundamente bajo la piel y evita así que vuelva a crecer.

Pero el detalle que también encanta a los consumidores es la rebaja de precio tan llamativo que tiene este producto. Y es que la SANITAS depiladora láser tiene un precio actual de 69,99 euros, cuando antes costaba 175,99 euros, por lo que cuenta actualmente con un descuente del 60 por ciento.

Recuerda que puedes conseguir esta depiladora láser en las tiendas físicas de Lidl y, también, a través de la página web oficial de la famosa cadena de supermercados de origen alemán.