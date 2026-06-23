¿Cuándo empiezan las rebajas de verano en Zara? Nueva oportunidad para renovar el armario a bajo precio

Si eres de las que tiene la cesta de la compra de Zara con un montón de prendas de ropa, calzado y complementos que tu economía no te recomienda comprar, quizá las rebajas sean una buena oportunidad para darte un capricho por menos precio.

El comienzo del verano no solo supone la llegada de las primeras olas de calor, el fin de las clases o el comienzo de las vacaciones, sino que también trae consigo las rebajas de verano, un nuevo periodo de descuentos que miles de consumidores aprovechan.

Inditex, el imperio de la moda fundado por Amancio Ortega, es uno de los grandes referentes de la industria y su campaña de rebajas siempre genera gran expectación entre los clientes ante la alta demanda de sus prendas. Pero, ¿cuándo empiezan?

Un viandante lleva una bolsa de Zara. / Brais Lorenzo

¿Cuándo empiezan las rebajas de verano de Zara?

Como es habitual en los últimos años, las primeras promociones comenzarán de forma online a través de los canales digitales, es decir, a través de la aplicación móvil y la web de Zara. De hecho, la aplicación móvil suele ser la primera en activar los descuentos, habitualmente sobre las 21.00 horas y un par de horas más tarde las promociones llegan a la web, en tanto que las rebajas en las tiendas físicas comienzan al día siguiente. ¿Pero de qué fechas? Para la campaña de verano de 2026, se espera que Zara comience las rebajas de forma digital la noche del miércoles 24 de junio y en las tiendas a partir del vienes 25 de junio.

Otras firmas de Inditex como Pull&Bear, Stradivarius, Bershka o Lefties también seguirán la misma estrategia de lanzamiento escalonado, aunque se espera que las rebajas comiencen antes, sobre las 19.00 horas en la app y a partir de las 20.00 horas en la web.

Si no quieres quedarte sin tus prendas deseadas a bajo precio, una buena idea es ir añadiendo tus favoritos a la cesta de la compra para que nada más comience el periodo de rebajas puedas adquirirlas ya que los productos más codiciados se suelen agotar en apenas unos minutos.

Además, ayuda también tener los métodos de pago actualizados y guardados para no perder tiempo en meter los datos de tu tarjeta bancaria. Aunque si eres de los que aprovecha las rebajas para hacer fondo de armario, recuerda que los descuentos son progresivos, por lo que siempre vas a encontrar básicos, como una camiseta blanca, a precio cada vez más reducido a medida que vayan pasando las semanas, es decir, más adelante, cuando avance la campaña de rebajas que muchas otras marcas ya han comenzado.