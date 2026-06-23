Están desprendiendo calor sin darte cuenta: el pequeño truco para ahorrar dinero en aire acondicionado en casa

Como ocurre muchas veces en la vida, el secreto está en los pequeños detalles. Y todos son bienvenidos para hacer frente a la primera gran ola de calor del verano en España. Los registros de altas temperaturas en el mes de junio ya están batiendo récords en muchas localidades del país, con días asfixiantes y noches tórridas. De hecho, España acaba de vivir la noche más cálida del año. En Cabo de Gata, en Almería, los termómetros no han bajado de los 31,4 grados en ningún momento de la noche.

Por eso, mantener la casa lo más fresquita posible ayuda a sobrellevar este tiempo de la mejor manera posible. Son muchos los aparatos electrónicos que nos ayudan a ello, como ventiladores de techo o aires acondicionados, además de otros accesorios como abanicos.

El secreto para bajar ligeramente la temperatura

Mantenerse hidratados y fresquitos con algún baño también ayuda a bajar la temperatura corporal. Pero hay otro elemento que muchas veces pasamos por alto y también nos ayuda a bajar ligeramente el termómetro. Se trata de las alfombras. Son bonitas, le dan personalidad a la decoración de casa y en invierno nos aportan calidez... y en verano también. Parece una tontería, pero no lo es.

En invierno, las alfombras ayudan a que el calor no se vaya por el suelo. Y, en el periodo estival, ocurre lo contrario. El suelo no puede refrescar la habitación, es como si la alfombra hiciera de manta por dos motivos.

¿Por qué dan calor a la casa?

El primero es que retienen el calor, sobre todo si son de tejidos gruesos como la lana o son de pelo largo, ya que atrapan el aire caliente. Se calientan con el sol y lo sueltan de forma lenta durante toda la tarde noche.

El segundo motivo es que bloquean la ventilación. El suelo es una superficie grande que refresca por evaporación y con una alfombra, ese efecto se pierde.

Quitar las alfombras no supondrá un gran cambio en el hogar, pero sí una pequeña diferencia y podremos bajar la sensación térmica en torno a un grado ya que estaremos quitando de en medio calor acumulado y el suelo se quedará más fresco. Si no quieres quitarlas, puedes optar por reemplazarlas por otras versiones, como esterillas de bambú o yute, más fresquitas. Además de esta pequeña acción, recuerda tener las persianas bajadas y las puertas cerradas en las horas centrales del día, cuando más calienta el sol, para tratar de mantener el fresco en casa el mayor tiempo posible.