Amazon Prime Day 2026, en directo: sigue minuto a minuto las mejores ofertas y chollos en tecnología, salud o belleza

¡Comienza el Prime Day de Amazon! Y lo hace con descuentos que se prolongarán hasta el viernes, 26 de junio.

En ESNCIAL te acercamos de primera mano todo lo que de de sí este Prime Day con las mejores ofertas que puedes encontrar en el mercado. Desde productos para el hogar a móviles de última generación, todo tiene hueco en el día de hoy. Eso sí, ten en cuenta que las ofertas son limitadas y los precios pueden cambiar rápidamente.

De 190 a 90 euros: Amazon liquida en su Prime Day su reloj Fossil más solicitado Bajo un diseño de color monocromático del color de moda, Amazon ha dispuesto a su precio mínimo este reloj de la carismática firma Fossil. Este reloj no solo es la opción perfecta para llevar a diario gracias a su diseño ultraversátil, sino que también se convierte en un regalo excepcional. Y no exageramos: no nos sorprendería que se agotara en cuestión de horas. Comprar ya

Por menos de 30 euros, la nevera de 15 L que mantiene el frío durante todo el día Con la llegada del verano, los planes al aire libre no paran de multiplicarse, y esta nevera portátil se convierte en un básico imprescindible para cualquier escapada. Ya sea para la playa, la piscina o una excursión, su sistema de aislamiento de alto rendimiento mantiene tus bebidas y alimentos frescos durante más tiempo. Además, su diseño ligero y fácil de transportar la hace muy cómoda. Comprar aquí

El Bosch IXO 7 llega con un motor mejorado que ofrece un 20 % más de par que la generación anterior, permitiendo afrontar tareas de bricolaje con mayor facilidad. Su batería de larga duración permite atornillar hasta 190 tornillos con una sola carga, mientras que los adaptadores incluidos facilitan el trabajo en esquinas, bordes y espacios difíciles. Comprar aquí

Ni móvil ni tele: los chollos de hogar y cocina del Prime Day que más merecen la pena este verano / Cortesía Estos son los mejores chollos de hogar y cocina del Prime Day que más merecen la pena este verano AQUÍ TIENES LAS MEJORES OFERTAS EN HOGAR Y COCINA DEL DÍA MINUTO A MINUTO

De 330 a 99 euros: el robot aspirador y fregasuelos de Lefant ya puede ser tuyo en el Prime Day Barre, aspira, friega y pasa la mopa en una sola pasada: así funciona el robot de Lefant que destaca por contar con una potente succión de 6000 Pa elimina con facilidad polvo, suciedad y pelo de mascotas, todo ello con un funcionamiento silencioso. Otro de sus grandes atractivos es su navegación inteligente, que esquiva obstáculos y permite personalizar la limpieza de cada estancia. Quienes ya lo han probado destacan especialmente su eficacia en hogares con mascotas y el bajo nivel de ruido durante su uso. Comprar aquí

Renueva tus sartenes este Prime Day 2026 con este juego de tres sartenes antiadherentes Cocinar de forma más saludable y conseguir resultados profesionales en casa es más fácil con este juego de tres sartenes antiadherentes. Fabricadas en acero inoxidable Cromargan 18/10, destacan por su excelente distribución del calor, que permite una cocción rápida y uniforme con muy poca grasa. Compatibles con todo tipo de cocinas, incluida inducción, incorporan una resistente base TransTherm y un revestimiento que evita que los alimentos se peguen.

Amazon liquida en este Prime Day este Apple Watch de última generación Dormir mejor, entrenar con más precisión y cuidar tu salud desde la muñeca. El nuevo Apple Watch Series 11 destaca por su diseño ultraligero, avanzadas métricas deportivas y funciones de bienestar que analizan la calidad del sueño, la frecuencia cardiaca o la saturación de oxígeno. Además, ofrece hasta 24 horas de autonomía, carga rápida y prestaciones de seguridad capaces de detectar caídas o accidentes. Un smartwatch pensado para acompañarte las 24 horas del día y ayudarte a llevar un control más completo de tu estado físico y bienestar. Comprar aquí

Amazon rebaja el Fire TV a menos de 24 euros por el Prime Day 2026 Con más de 1000 unidades vendidas en las últimas horas, este Fire TV se ha convertido en la solución perfecta para quienes quieren disfrutar de sus plataformas de streaming favoritas, pero no cuentan con una televisión de ultima generación. En concreto, este dispositivo permite acceder fácilmente a contenido en calidad Full HD. Solo necesitas una suscripción activa a tus plataformas favoritas, conectarlo y, ¡voilá! Sin configuraciones complejas ni pasos innecesarios. Además, puedes llevarlo contigo a cualquier lugar para disfrutar donde y cuando desees de tus series o películas favoritas

El juego de 103 piezas de brocas y puntas de atornillar de Bosch Es una de esas ofertas que resuelven casi cualquier trabajo de bricolaje y que ahora resulta especialmente interesante gracias a su rebaja. Incluye brocas para madera, metal y mampostería, además de una amplia selección de puntas de atornillar, llaves de vaso y sierras de corona para afrontar múltiples tareas con un solo kit.