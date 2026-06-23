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Amazon Prime Day 2026, en directo: sigue minuto a minuto las mejores ofertas y chollos en tecnología, salud o belleza
No te pierdas increíbles ofertas en tecnología, hogar, moda, belleza y mucho más
Amazon Prime Day 2026: cuándo empieza, cuánto dura y los trucos para no perderte los mejores chollos
¡Comienza el Prime Day de Amazon! Y lo hace con descuentos que se prolongarán hasta el viernes, 26 de junio.
En ESNCIAL te acercamos de primera mano todo lo que de de sí este Prime Day con las mejores ofertas que puedes encontrar en el mercado. Desde productos para el hogar a móviles de última generación, todo tiene hueco en el día de hoy. Eso sí, ten en cuenta que las ofertas son limitadas y los precios pueden cambiar rápidamente.
De 190 a 90 euros: Amazon liquida en su Prime Day su reloj Fossil más solicitado
Bajo un diseño de color monocromático del color de moda, Amazon ha dispuesto a su precio mínimo este reloj de la carismática firma Fossil.
Este reloj no solo es la opción perfecta para llevar a diario gracias a su diseño ultraversátil, sino que también se convierte en un regalo excepcional. Y no exageramos: no nos sorprendería que se agotara en cuestión de horas.
Por menos de 30 euros, la nevera de 15 L que mantiene el frío durante todo el día
Con la llegada del verano, los planes al aire libre no paran de multiplicarse, y esta nevera portátil se convierte en un básico imprescindible para cualquier escapada.
Ya sea para la playa, la piscina o una excursión, su sistema de aislamiento de alto rendimiento mantiene tus bebidas y alimentos frescos durante más tiempo. Además, su diseño ligero y fácil de transportar la hace muy cómoda.
El Bosch IXO 7 llega con un motor mejorado que ofrece un 20 % más de par que la generación anterior, permitiendo afrontar tareas de bricolaje con mayor facilidad. Su batería de larga duración permite atornillar hasta 190 tornillos con una sola carga, mientras que los adaptadores incluidos facilitan el trabajo en esquinas, bordes y espacios difíciles.
Estos son los mejores chollos de hogar y cocina del Prime Day que más merecen la pena este verano
De 330 a 99 euros: el robot aspirador y fregasuelos de Lefant ya puede ser tuyo en el Prime Day
Barre, aspira, friega y pasa la mopa en una sola pasada: así funciona el robot de Lefant que destaca por contar con una potente succión de 6000 Pa elimina con facilidad polvo, suciedad y pelo de mascotas, todo ello con un funcionamiento silencioso.
Otro de sus grandes atractivos es su navegación inteligente, que esquiva obstáculos y permite personalizar la limpieza de cada estancia. Quienes ya lo han probado destacan especialmente su eficacia en hogares con mascotas y el bajo nivel de ruido durante su uso.
Renueva tus sartenes este Prime Day 2026 con este juego de tres sartenes antiadherentes
Cocinar de forma más saludable y conseguir resultados profesionales en casa es más fácil con este juego de tres sartenes antiadherentes. Fabricadas en acero inoxidable Cromargan 18/10, destacan por su excelente distribución del calor, que permite una cocción rápida y uniforme con muy poca grasa. Compatibles con todo tipo de cocinas, incluida inducción, incorporan una resistente base TransTherm y un revestimiento que evita que los alimentos se peguen.
Amazon liquida en este Prime Day este Apple Watch de última generación
Dormir mejor, entrenar con más precisión y cuidar tu salud desde la muñeca. El nuevo Apple Watch Series 11 destaca por su diseño ultraligero, avanzadas métricas deportivas y funciones de bienestar que analizan la calidad del sueño, la frecuencia cardiaca o la saturación de oxígeno. Además, ofrece hasta 24 horas de autonomía, carga rápida y prestaciones de seguridad capaces de detectar caídas o accidentes. Un smartwatch pensado para acompañarte las 24 horas del día y ayudarte a llevar un control más completo de tu estado físico y bienestar.
Amazon rebaja el Fire TV a menos de 24 euros por el Prime Day 2026
Con más de 1000 unidades vendidas en las últimas horas, este Fire TV se ha convertido en la solución perfecta para quienes quieren disfrutar de sus plataformas de streaming favoritas, pero no cuentan con una televisión de ultima generación.
En concreto, este dispositivo permite acceder fácilmente a contenido en calidad Full HD. Solo necesitas una suscripción activa a tus plataformas favoritas, conectarlo y, ¡voilá! Sin configuraciones complejas ni pasos innecesarios. Además, puedes llevarlo contigo a cualquier lugar para disfrutar donde y cuando desees de tus series o películas favoritas
El juego de 103 piezas de brocas y puntas de atornillar de Bosch
Es una de esas ofertas que resuelven casi cualquier trabajo de bricolaje y que ahora resulta especialmente interesante gracias a su rebaja. Incluye brocas para madera, metal y mampostería, además de una amplia selección de puntas de atornillar, llaves de vaso y sierras de corona para afrontar múltiples tareas con un solo kit.
Vive los partidos de la roja con la equipación de España en este Mundial 2026
Vive el Mundial 2026 vistiendo la mejor equipación de la temporada, y todo a un precio sensacionalmente bueno. Esta camiseta es la réplica oficial de la primera equipación de la Selección Española para la temporada 2026. Confeccionada en tejido ligero y transpirable, ofrece frescura y comodidad tanto en entrenamientos como en partidos o uso casual.
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