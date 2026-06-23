Los 20 mejores chollos del primer día, hoy martes, del Prime Day 2026 de Amazon

Comienza el sprint del Amazon Prime Day y, con ella, la oportunidad de adquirir a un precio irrisorio la aspiradora sin cable que se posiciona como la alternativa a la Dyson (lo que la hace ser la más deseada del momento), la máscara LED capaz de borrar cualquier signo de la edad o marca del rostro desde su primer uso o, incluso, esa freidora de aire tan anhelada.

Para ello, te recomendamos no perder más el tiempo y hacerte con aquellos artículos que, ya te anticipamos, raro es verlas a este precio. Ni en el Black Friday ni en el Amazon Prime los hemos visto…

AirPods 4:los auriculares inalámbricos estrella del Prime Day de Amazon

Los auriculares incorporan ahora un conector USB-C, por lo que basta un solo cable para cargar el Mac, el iPad, los AirPods y todos los modelos del iPhone 15.

Incluso es posible cargar los AirPods directamente con el iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max, que también cuentan con conector USB-C, simplificando la carga y reduciendo cables innecesarios.

Oportunidad irrepetible: la recortadora y afeitadora One Blade, por 34 euros

Un clásico que nunca falla: la afeitadora OneBlade se luce en las Ofertas de Primavera.

Con valoraciones impecables, este modelo permite mantener un rasurado perfecto día tras día.

Y ahora, con casi mitad de precio, se convierte en un chollazo que no puedes dejar escapar, combinando rendimiento, estilo y cuidado personal en un solo dispositivo.

De 190 a 90 euros: Amazon liquida en su Prime Day su reloj Fossil más solicitado

Bajo un diseño de color monocromático del color de moda, Amazon ha dispuesto a su precio mínimo este reloj de la carismática firma Fossil.

Este reloj no solo es la opción perfecta para llevar a diario gracias a su diseño ultraversátil, sino que también se convierte en un regalo excepcional. Y no exageramos: no nos sorprendería que se agotara en cuestión de horas.

La cafetera De'Longhi con más de 800 unidades en las últimas horas con un 43 % de descuento

Preparar café de calidad en casa nunca ha sido tan sencillo. Con esta máquina de cápsulas, basta pulsar un botón para disfrutar de una bebida intensa, con cápsulas que conservan perfectamente el sabor y aroma del café.

Su diseño compacto se adapta a cualquier rincón de la cocina, mientras que la bomba de 15 bares garantiza una extracción óptima en cada taza. Además, incluye función ECO, que apaga la máquina tras un minuto de inactividad, ofreciendo comodidad, eficiencia y un café siempre delicioso, listo para cualquier momento del día.

Por 32 euros: el set de broncas y puntas de atornillar X-Line de titanio

El Bosch IXO 7 llega con un motor mejorado que ofrece un 20 % más de par que la generación anterior, permitiendo afrontar tareas de bricolaje con mayor facilidad. Su batería de larga duración permite atornillar hasta 190 tornillos con una sola carga, mientras que los adaptadores incluidos facilitan el trabajo en esquinas, bordes y espacios difíciles.

BISSELL SpotClean rebajado con más de un 40%

El SpotClean Pet Pro de BISSELL es un limpiador de manchas profesional con un motor potente de 750W y un nivel de ruido de 82dB. Ideal para eliminar eficazmente la suciedad de tu hogar y como aspirador de coche.

Depósitos de agua extraíbles para un llenado y vaciado sencillos. El sistema de dos depósitos permite limpiar con agua limpia mientras que la suciedad y el polvo se almacenan en un depósito diferente.

Por menos de 14 euros: el bañador Quiksilver más buscado para el verano

Disponible en todos los colores, estás a tiempo de hacerte con el bañador para hombre más favorecedor de la temporada.

Confeccionado con tejido impermeable, este bañador no solo se seca en muy pocos minutos sino que te permitirá guardar alguna de tus pertenencias de manera segura en tus bolsillos.

De 340 a 198 euros: los auriculares inalámbricos que todos los gamers buscan

Diseñados para quienes buscan una experiencia gaming de alto nivel en cualquier plataforma. Gracias a su conectividad simultánea con Xbox, PlayStation, PC o Nintendo Switch, permiten cambiar de dispositivo de forma rápida y sencilla. Sus transductores PRO-G Graphene ofrecen un sonido preciso y envolvente, ideal para localizar cada detalle en partida, mientras que el micrófono de calidad profesional garantiza comunicaciones nítidas. Con hasta 24 horas de autonomía, carga magnética y amplias opciones de personalización de audio, son una opción premium para los jugadores más exigentes.

De 130 a 69 euros: los cepillos de dientes eléctricos de Oral-B

Dar el salto al cepillo eléctrico puede marcar la diferencia en tu rutina diaria. El Oral-B iO combina una limpieza profunda con un cuidado suave de las encías gracias a su sensor inteligente de presión y sus tres niveles de intensidad. Su cabezal redondo elimina más placa que un cepillo manual convencional, mientras que el temporizador integrado ayuda a mantener el tiempo de cepillado recomendado por los dentistas. Silencioso, fácil de usar y con batería de larga duración, es una opción ideal para mejorar la salud bucodental día tras día.

Por 25 euros, 160 pastillas Finish quitagrasas con aroma limón

Con unas 18.000 valoraciones, estas pastillas de lavavajillas te ayudarán a acabar con la suciedad de tu vajilla al mejor precio. Y es que por menos de 25 €, podrás olvidarte de las manchas resecas y de TODA la suciedad de tus platos y vasos al mejor precio.

Tener un Garmin ahora es más barato: ¡menos de 200 euros!

La pantalla AMOLED de este dispositivo proporciona una visualización clara y vibrante, mientras que su autonomía de hasta 11 días en modo smartwatch y 21 horas en modo GPS asegura un uso prolongado sin necesidad de recarga frecuente. Puedes obtener una puntuación de sueño y recibir asesoramiento personalizado sobre tus necesidades de descanso, además de métricas como la variabilidad de la frecuencia cardiaca (VFC) para un mejor entendimiento de tu salud.

Con casi un 40 % de descuento: el set de 3 sartenes y 3 cazos con distintos tamaños de Tefal Ingenio

Apto para el lavavajillas y el horno, nos encontramos este juego de tres sartenes (22/24 y 28 centímetros) y tres cazos (16/18/20 cm) + guisera, wok y 12 accesorio... rebajado casi 100 euros. Y es que con este set; podrás olvidarte de comprar más utensilios de cocina.

Con las sartenes y cazos Ingenio puedes cocinar en el fuego, pasar al horno, servir directamente en la mesa y guardar en la nevera. Su mango extraíble y sistema de un solo clic facilitan tu día a día en la cocina.

De 270 a 174 euros: el Amazon Kindle Colorsoft alcanza su precio más bajo

Lee a todo color: la nueva pantalla Colorsoft de 7 pulgadas te proporciona un alto contraste y una gran comodidad visual para su lectura. El color de la pantalla es similar al que se apreciaría sobre papel impreso, lo que hace que las portadas y el contenido de tus libros cobren vida. Con este kindle podrás llevar tu libro favorito contigo, sin importar si tiene 200 o 1000 páginas, porque no tendrás que cargar con ellos u optar por una bolso o mochila más amplio para que amplie.

Por menos de 300 euros: el móvil de Samsung Galaxy A26 que se ha convertido en todo un fenómeno

Con un diseño compacto y elegante, encontramos este Galaxy A26 que destaca por contar con una batería duradera (aguanta hasta 17 horas sin necesidad de cargar), cuenta con un procesador de lo más rápido y, además, está pensado para durar.

Podrás mantener tu dispositivo al día con seis generaciones de actualizaciones del sistema operativo y hasta seis años de actualizaciones de seguridad; con eso, lograrás que tu Galaxy A26 5G siga rindiendo al máximo.

Con más de 40.000 valoraciones, el cortapelos para nariz y orejas de Philips… ¡por 14 euros!

Decir adiós al vello no deseado nunca fue tan fácil (ni tan seguro). Esta recortadora de precisión para nariz, orejas y cejas se ha convertido en un básico de aseo personal gracias a su diseño ergonómico y su sistema de corte suave, pensado para eliminar el vello sin tirones ni irritaciones.

Por 64 euros (antes 92): el pack de 192 pañales + 4 pants de regalo

Si hay algo que merece la pena comprar en la Fiesta de Ofertas de Primavera son precisamente los pañales, y a la vista está en este pack de Dodot (y otros muchos de la firma) que se pueden conseguir a su precio mínimo.

Con más de 20.000 valoraciones, este pack de pañales se caracterizan por contar con una suave capa absorbente que cuida y protege la piel del bebé proporcionando una sensación de suavidad. Además, no temas por si le queda holgado o algo justo; cuenta con tiras suaves y transpirables que se adaptan al contorno del bebé.

De 27 a 14 euros: el sérum que hidrata y da un plus de luminosidad al rostro

Es uno de los sérums más vendidos de la Fiesta de Ofertas de Primavera, y es que está pensado para tratar las manchas más difíciles del rostro. Con su fórmula, ayuda a tratar la la hiperpigmentación y decolorar las cicatrices del acné.

La fórmula con 2% de arbutina ayuda a corregir el tono de piel desigual al limitar la producción de melanina. La textura es ligera sin pegajosidad.

Por 18 euros, el kit de primeros auxilios que roza stock

Contiene todos los elementos de seguridad y los accesorios esenciales que necesitas para lesiones leves y pequeñas emergencias.

Su tamaño lo hace perfecto para oficinas, escuelas y otros entornos de trabajo o actividades al aire libre.

Además, este kit de primeros auxilios incluye numerosos compartimentos internos muy útiles para almacenar los artículos de forma ordenada y accesible.

Las gafas de sol de Hawkers a 16 euros (antes 35) que roza las 8.000 valoraciones

Uno de los modelos más icónicos de la marca, con montura en negro mate y lentes esmeralda con efecto espejo. Las lentes son de categoría 3 y protección UV400, evitando deslumbramientos y ofreciendo un equilibrio perfecto entre claridad y resistencia, además de ser respetuosas con el medio ambiente.

El diseño más ancho del terminal de la patilla mejora ergonomía y confort, mientras que la bisagra rotativa de alta calidad permite libertad de movimiento entre patilla y frontal.

De 240 a 158 euros: Amazon liquida el codiciado reloj de Armani Exhange

Ya sea que estés buscando qué regalar a tu padre o, simplemente, que estés buscando renovar el reloj... estamos segurísimos que te encantará conocer que Amazon ha puesto a precio de liquidación uno de los modelos más emblemáticos de la firma Armani por tiempo limitado.

Con un stock limitado y un 40 % de descuento, podrás hacerte con el modelo Exhange de Armani. El mismo que se caracteriza por su caja rendonda de acero inoxidable con esfera de color negro y brazalete de acero inoxidable, que le dota de una mayor presencia

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