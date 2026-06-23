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¿Cómo ahorrar en la factura de la luz de casa en plena ola de calor?

Además de todos los aparatos que tenemos enchufados, hay que recordar que el IVA vuelve a estar al 21%

Ventilador en una imagen de archivo.

Ventilador en una imagen de archivo. / Dương Nhân

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Isabel Rodríguez

En verano es complicado ahorrar luz en casa cuando en la calle hay ola de calor y necesitas tener puesto el aire acondicionado o el ventilador las 24 horas del día.

Además, si para evitar que entre más calor en casa has bajado todas las persianas y necesitas tener la luz dada durante muchas más horas, nos entra el miedo de la factura que pueda llegar a final de mes. Y con razón.

Y más si tenemos en cuenta que desde este mes de junio el IVA ha vuelto a su 21% habitual después de que desde marzo haya estado al 10% gracias a una rebaja del Gobierno para contener la escalada de precios de la energía derivada de la guerra de Irán.

Trucos para ahorrar en la factura de la luz

Pero que no cunda el pánico. Aquí van algunos pequeños trucos para ahorrar unos euros en la factura de la luz:

Noticias relacionadas y más

  • Sustituye bombillas antiguas por LED y recuerda apagar aquellas que no estés usanso
  • Baja las persinas y corre las cortinas en las horas centrales del día, cuando más calienta el sol
  • Ventila a primera hora de la mañana, hasta las nueve, o antes
  • Ajusta la temperatura del aire acondicionado entre 25 y 27 grados, limpia los filtros y mantén cerradas las habitaciones que no necesites climatizar
  • Si tienes ventiladores, estos consumen menos. Puedes combinar aire acondicionado y ventilador para una combinación óptima
  • Utiliza el modo eco de cualquier electrodoméstico, ya sea del aire acondicionado, de la lavadora, etc.
  • Lava con agua fría o a baja temperatura y realiza una carga completa de lavadora, no a medias con cuatro camisetas
  • Evita abrir la nevera innecesariamente, recuerda cerrar bien siempre las puertas y no introduzcas comida caliente
  • Desconecta cargadores y regletas con interruptor
  • Si sales de casa, recuerda cerrar la puerta enseguida para que no entre más calor
  • Si tienes toldos, utilízalos

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