¿Cómo ahorrar en la factura de la luz de casa en plena ola de calor?

En verano es complicado ahorrar luz en casa cuando en la calle hay ola de calor y necesitas tener puesto el aire acondicionado o el ventilador las 24 horas del día.

Además, si para evitar que entre más calor en casa has bajado todas las persianas y necesitas tener la luz dada durante muchas más horas, nos entra el miedo de la factura que pueda llegar a final de mes. Y con razón.

Y más si tenemos en cuenta que desde este mes de junio el IVA ha vuelto a su 21% habitual después de que desde marzo haya estado al 10% gracias a una rebaja del Gobierno para contener la escalada de precios de la energía derivada de la guerra de Irán.

Trucos para ahorrar en la factura de la luz

Pero que no cunda el pánico. Aquí van algunos pequeños trucos para ahorrar unos euros en la factura de la luz: