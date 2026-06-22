Una técnica casera permite ahorrar pintura reutilizando las sobras.

Cada vez más personas buscan formas sencillas de ahorrar en pequeñas reformas del hogar. Una de ellas consiste en guardar la pintura sobrante después de cada trabajo y reutilizarla como primera capa en futuros proyectos.

El truco consiste en recoger con una espátula la pintura que queda en la bandeja o en el rodillo y conservarla en tarros cerrados. Para que resulte más útil, se recomienda separar los restos por familias de color, como tonos claros, oscuros, cálidos o fríos.

Estas mezclas pueden emplearse más adelante como capa base en paredes, muebles o lienzos antes de aplicar el color definitivo. De esta manera, se reduce el consumo de pintura nueva, ya que la primera mano no necesita tener un acabado perfecto, sino cubrir y preparar la superficie.