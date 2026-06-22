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Ahorro

Una técnica casera permite ahorrar pintura reutilizando las sobras

Separar los restos de pintura por tonalidades facilita su uso posterior como base para paredes, muebles o lienzos

Una técnica casera permite ahorrar pintura reutilizando las sobras.

Una técnica casera permite ahorrar pintura reutilizando las sobras. / Pexels

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Marina García

Zamora

Cada vez más personas buscan formas sencillas de ahorrar en pequeñas reformas del hogar. Una de ellas consiste en guardar la pintura sobrante después de cada trabajo y reutilizarla como primera capa en futuros proyectos.

El truco consiste en recoger con una espátula la pintura que queda en la bandeja o en el rodillo y conservarla en tarros cerrados. Para que resulte más útil, se recomienda separar los restos por familias de color, como tonos claros, oscuros, cálidos o fríos.

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Estas mezclas pueden emplearse más adelante como capa base en paredes, muebles o lienzos antes de aplicar el color definitivo. De esta manera, se reduce el consumo de pintura nueva, ya que la primera mano no necesita tener un acabado perfecto, sino cubrir y preparar la superficie.

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