Ahorro
Una técnica casera permite ahorrar pintura reutilizando las sobras
Separar los restos de pintura por tonalidades facilita su uso posterior como base para paredes, muebles o lienzos
Marina García
Cada vez más personas buscan formas sencillas de ahorrar en pequeñas reformas del hogar. Una de ellas consiste en guardar la pintura sobrante después de cada trabajo y reutilizarla como primera capa en futuros proyectos.
El truco consiste en recoger con una espátula la pintura que queda en la bandeja o en el rodillo y conservarla en tarros cerrados. Para que resulte más útil, se recomienda separar los restos por familias de color, como tonos claros, oscuros, cálidos o fríos.
Estas mezclas pueden emplearse más adelante como capa base en paredes, muebles o lienzos antes de aplicar el color definitivo. De esta manera, se reduce el consumo de pintura nueva, ya que la primera mano no necesita tener un acabado perfecto, sino cubrir y preparar la superficie.
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