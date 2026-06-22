La Guardia Civil ha localizado en la tarde de este lunes al hombre de 80 años cuya desaparición había activado un amplio dispositivo de búsqueda en Villarrín de Campos. El residente, que había sido echado en falta horas antes en la residencia de mayores Matías Alonso, fue encontrado en aparente buen estado de salud.

La localización se produjo gracias a efectivos de la Oficina Móvil de Atención al Peregrino (OMAP), que participaban en las labores de rastreo desarrolladas en el entorno de la localidad. El hombre fue hallado en un camino situado a aproximadamente 500 metros de la residencia, poniendo fin a varias horas de intensa búsqueda.

Localizan en buen estado al hombre desaparecido de una residencia de Villarrín de Campos / Cedida

Evaluación sanitaria preventiva

Tras ser localizado, los agentes comprobaron que el octogenario se encontraba aparentemente en buen estado. No obstante, y siguiendo el protocolo habitual en este tipo de situaciones, se solicitó la intervención de los servicios sanitarios para realizar una evaluación médica y confirmar su estado de salud.

La desaparición había movilizado desde primera hora de la tarde a un importante dispositivo coordinado por la Guardia Civil, con la participación de patrullas de Seguridad Ciudadana, agentes del SEPRONA, unidades especializadas, el Grupo Cinológico y medios aéreos.

El hallazgo pone fin con un desenlace favorable a un operativo que había generado preocupación debido a la avanzada edad del desaparecido y a sus problemas de movilidad, ya que utiliza habitualmente un andador para desplazarse.