Un “impuesto al capricho”, el truco de ahorro que convierte cada gasto impulsivo en dinero guardado

Una nueva estrategia doméstica de ahorro propone transformar las compras no esenciales en una oportunidad para llenar la hucha. La idea consiste en aplicar un “impuesto al capricho”, cada vez que una persona compra algo prescindible, debe transferir entre un 10% y un 20% del importe a una cuenta de ahorro.

El método no busca prohibir pequeños gastos como cafés fuera de casa, comida a domicilio, ropa o compras online, sino añadirles una consecuencia positiva. Por ejemplo, si alguien realiza una compra de 30 euros y decide aplicar un impuesto personal del 20%, tendría que enviar 6 euros adicionales a sus ahorros.

La clave del sistema está en que obliga a reflexionar antes de gastar. Si una compra deja de parecer atractiva cuando se le suma ese recargo voluntario, probablemente no era tan necesaria. En cambio, si la persona decide seguir adelante, al menos una parte del hábito de consumo se convierte automáticamente en ahorro.

Este truco no requiere grandes cálculos ni cambios radicales de estilo de vida. Basta con fijar un porcentaje, elegir una cuenta separada y aplicar la norma con constancia. Así, cada capricho deja de ser solo un gasto y pasa a funcionar también como una pequeña inversión personal.