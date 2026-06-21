Los pediatras coinciden: "Cada vez hay más menores con carencias nutricionales por las dietas que sus padres copian de internet"

Pediatras de Vithas Medimar han alertado del riesgo de "desnutrición infantil" por "modas nutricionales" de adultos. Según un informe de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), las consultas de atención infantil en España registran un "repunte sostenido de menores con carencias de nutrientes debido a la adopción de dietas restrictivas", como el ayuno o la exclusión del gluten, "copiadas de internet por sus familias", ha señalado el grupo sanitario en un comunicado.

La doctora Carolina Sanz, coordinadora médica del Servicio de Pediatría del centro hospitalario, ha explicado que "la retirada de nutrientes esenciales sin un diagnóstico de intolerancia o enfermedad celíaca interrumpe el aporte calórico y de micronutrientes esenciales que el organismo infantil necesita para su correcto desarrollo físico y cerebral".

"Un cuerpo adulto puede tolerar o compensar ciertos desequilibrios temporales, pero someter a un niño en etapa de crecimiento a restricciones severas o modas alimentarias caseras puede acarrear problemas graves como anemia, déficits de calcio o alteraciones del crecimiento", ha detallado la especialista.

Con respecto a opciones como el vegetarianismo o el veganismo, recuerda que "pueden ser seguras, pero requieren un seguimiento facultativo para garantizar una suplementación adecuada de vitaminas críticas como la B12".

Desde Vithas han incidido en que, "más allá de las secuelas físicas directas, los pediatras alertan de las graves repercusiones psicológicas". Introducir la "cultura de la dieta", el control calórico "obsesivo" o el "veto sistemático de grupos de alimentos desde la infancia" altera la relación del menor con la comida, según el grupo sanitario.

De acuerdo con las guías de la Asociación Española de Pediatría (AEP), este tipo de presión en el entorno familiar "actúa frecuentemente como la antesala" de futuros trastornos de la conducta alimentaria (TCA) durante la adolescencia, ha añadido.

El servicio de pediatría del Hospital Vithas Medimar de Alicante, cuyo servicio de urgencias está "especializado y enfocado de manera integral en la atención materno-infantil", insta a progenitores a "consultar siempre con especialistas antes de realizar cualquier modificación drástica en la alimentación de sus hijos".

Entre las recomendaciones de Vithas Medimar para una nutrición infantil "segura", están "no diagnosticar en casa" ni "eliminar grupos de alimentos sin evaluación del pediatra", ya que ello "puede enmascarar patologías o generar intolerancias reales posteriores".

Otro consejo es "supervisar las fuentes de información". Esto es "evitar aplicar en menores los consejos nutricionales dirigidos a adultos difundidos por creadores de contenido sin aval científico en redes sociales".

Asimismo, desde Vithas recomiendan "fomentar la variedad", pues "la mejor prevención contra la obesidad y la desnutrición es recuperar la dieta rica en verduras, frutas, legumbres, pescado, frutos secos y semillas, y libre de alimentos ultra procesado".