La OCU lo confirma: estas son las mejores latas de mejillones que puedes comprar en el supermercado
Uno de los aperitivos más demandados
B.D.
Los mejillones en escabeche son uno de los aperitivos más demandados en España, pero, ¿cuáles son los mejores? Pues la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha decidido sacarnos de dudas analizando varias marcas para determinar cuáles ofrecen la mejor relación calidad-precio.
En el análisis de la OCU se han tenido en cuenta 24 marcas distintas y, en general, la mayoría consigue resultados buenos o muy buenos. Eso sí, destacan que las marcas blancas están al mismo nivel que las marcas tradicionales.
¿Y cuál es el mejor? Pues el primer puesto es para el mejillón de Galicia en escabeche de Eroski, que cuesta 1,80 euros. Le siguen los mejillones Sal de Plata de Aldi y Mari Marinera de Día, a 1,62 y 1,80 euros, respectivamente, que empatan en la segunda posición. En la tercera se encuentra una marca tradicional, la de Rianxeira mejillones en escabeche de la Rías Gallegas a 2,25 euros.
Los peores
¿Y cuáles son los peores? Pues los que peor valoración tienen son los mejillones de Alcampo (origen Chile), los de Espinaler y los de Hacendado (origen Chile).
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