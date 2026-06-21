Consumo
Si los números no son tu fuerte, este método para ahorrar, centrado en la escritura, es ideal para ti
La técnica propone apartar una pequeña cantidad de dinero por cada página escrita, convirtiendo la escritura en un hábito creativo y financiero
Marina García
Ahorrar no siempre tiene que empezar con grandes sacrificios. Una propuesta sencilla y original está ganando interés entre quienes buscan mejorar sus hábitos económicos y, al mismo tiempo, escribir con más constancia: el reto de las “páginas ahorradoras”.
El método consiste en apartar una cantidad fija de dinero por cada página escrita. Puede aplicarse a un diario personal, una novela, apuntes de estudio, entradas de blog, trabajos académicos o cualquier otro tipo de escritura. La cantidad puede variar según las posibilidades de cada persona: 0,50 euros, 1 euro o 2 euros por página son algunas de las opciones más habituales.
La idea principal es convertir la escritura en una forma de ahorro. Cada página terminada no solo representa un avance creativo, académico o personal, sino también una pequeña aportación económica al futuro. De esta forma, el hábito de escribir queda asociado a una recompensa tangible.
Este reto puede resultar especialmente útil para quienes ya escriben con frecuencia, pero también para quienes quieren crear el hábito. Al unir escritura y ahorro, la persona obtiene una doble motivación: avanzar en sus textos y ver crecer poco a poco una cantidad reservada.
Por ejemplo, alguien que escriba 20 páginas al mes y aparte 1 euro por cada una acabaría ahorrando 20 euros mensuales. Si mantiene el reto durante un año, habría acumulado 240 euros, sin necesidad de hacer un gran esfuerzo económico de una sola vez.
El reto de las “páginas ahorradoras” demuestra que escribir puede servir para mucho más que ordenar ideas o contar historias, y que puede convertirse en una herramienta práctica para cuidar el dinero, reforzar la disciplina y construir un ahorro paso a paso.
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