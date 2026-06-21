El zumo es la bebida de desayuno por excelencia, pero aparece que en verano apetece aún más. Y es que esta bebida, sobre todo la de naranja, enamora a grandes y pequeños y es perfecto para acompañar con fruta, unas tostadas o ser la previa a un café.

Por todo ello, aquellos que no tengan un aparato para hacer zumos, Lidl cuenta con un espectacular exprimidor a un precio único que, además, tiene un acabado estilo mosaico, que le da un toque alegre, elegante y colorido a nuestra cocina en verano. Así que no lo dudes y consigue el exprimidor 130 W que ya vende la famosa cadena de supermercados.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para el exprimidor eléctrico de acero inoxidable más barato del mercado: por solo 29,99 euros y acabo estilo mosaico / Lidl

Perfecta para la preparación de zumos de fruta frescos

Este bonito exprimidor de Lidl cuenta con acabado de acero inoxidable de alta calidad, que lo convierte en un producto duradero y fiable. El recubrimiento hecho a mano con un estilo mosaico de color azulado le da un aspecto elegante y de color que lo convierte, no solo en un electrodoméstico muy útil, sino también en un elemento decorativo de nuestra cocina.

Para hacer el zumo, este aparto tiene un brazo de palanca para un exprimido fácil y eficiente. Gracias a su motor de 130 W para hasta 100 revoluciones por minuto, saldrán unos zumos completamente líquidos y libre de restos flotantes que suelen resultar desagradables a los pequeños de la casa.

También tiene un sistema anti goteo mediante salida de zumo con cierre que impide que nuestra encimera o mesa se manche una vez que hayamos exprimido la fruta en el aparato. Otro detalle que enamora es que es adecuado para todos los cítricos. Cuenta con un volador de acero inoxidable para recoger las pepitas y pies de goma para una base estable y un práctico enrollamiento del cable

El último detalle que conquista a los compradores es el precio. Y es que puedes conseguir el nuevo Exprimidor 130 W de Silvercrest por tan solo 29,99 euros. Un precio espectacular para un aparato que no solo te hará unos zumos de ensueño, sino que también decora tu cocina.

Recuerda que lo puedes conseguir tanto en las tiendas físicas de Lidl, como a través de la página web de a propia cadena de supermercados.