Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con los calcetines con los que podrás disfrutar del Mundial de Futbol: por menos de 1,5 euros

Está a punto de comenzar el Mundial de Fútbol y en Action tienen los calcetines con los que podrás disfrutar de este evento deportivo, ya que tienen los colores de la Selección Española. Además, te costarán menos de 1,5 euros por dos pares. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguirlos.

Se trata de unos calcetines con talón y puntera reforzados para mayor comodidad y menos desgaste; además están compuestos por un 70% de algodón.

Estos calcetines de aficionado son perfectos para animar aún más a tu equipo. Póntelos mientras ves el partido en el sofá, en el bar o en casa de unos amigos, y deja claro desde el primer momento con quién vas.

También son ideales para fiestas de fútbol. Son comodísimos para llevarlos puestos durante todo el partido y perfectos para vivir juntos la emoción y el buen ambiente. Así es como conviertes cada partido en un auténtico apoyo a tu equipo.

Dos modelos

Además, puedes elegir entre dos modelos, rojo y blanco. Y lo mejor de todo, su precio, ya que solo te costarán 1,49 los dos pares.