Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con los calcetines con los que podrás disfrutar del Mundial de Futbol: por menos de 1,5 euros
Tienen los colores de la Selección Española
B.D.
Está a punto de comenzar el Mundial de Fútbol y en Action tienen los calcetines con los que podrás disfrutar de este evento deportivo, ya que tienen los colores de la Selección Española. Además, te costarán menos de 1,5 euros por dos pares. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguirlos.
Se trata de unos calcetines con talón y puntera reforzados para mayor comodidad y menos desgaste; además están compuestos por un 70% de algodón.
Estos calcetines de aficionado son perfectos para animar aún más a tu equipo. Póntelos mientras ves el partido en el sofá, en el bar o en casa de unos amigos, y deja claro desde el primer momento con quién vas.
También son ideales para fiestas de fútbol. Son comodísimos para llevarlos puestos durante todo el partido y perfectos para vivir juntos la emoción y el buen ambiente. Así es como conviertes cada partido en un auténtico apoyo a tu equipo.
Dos modelos
Además, puedes elegir entre dos modelos, rojo y blanco. Y lo mejor de todo, su precio, ya que solo te costarán 1,49 los dos pares.
- Javier Páez Ramírez, presidente del Zamora CF tras la derrota en Sabadell: 'Con un árbitro comprado, es muy complicado
- José María Arribas, ganadero zamorano: 'Estoy muy orgulloso de que mi hijo haya decidido dedicarse a este sector
- El joven ahogado en el embalse de Ricobayo era un venezolano afincado en Zamora
- El Sabadell gana 4-0 y le arrebata el ascenso a Segunda División al Zamora CF
- Localizan el cuerpo sin vida del desaparecido en el embalse de Ricobayo
- Carlos Ramos, capitán del Zamora CF tras caer en Sabadell: 'Alguna vez se tiene que dar, porque esta ciudad se lo merece
- Los toresanos Marcos Fernández y Patricia Méndez gestionarán el chiringuito de la Piscina Municipal de Verano
- Buscan a un joven desaparecido mientras nadaba en el embalse de Ricobayo