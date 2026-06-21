Alerta general de la Policía Nacional por lo que está pasando con el DNI y afecta a Castilla y León : "Puede hacer que pierdas vuelos, reservas y tiempo"

El Documento Nacional de Identidad (DNI) debe viajar siempre contigo. Y es que a diferencia de otros documentos, como el permiso de conducir, que lo podemos llevar en la app de la Dirección General de Tráfico (DGT), miDGT, este carné es preferible tenerlo siempre encima para realizar cualquier tipo de gestión, sobre todo cuando viajemos.

Eso sí, debes comprobar que tu DNI no esté caducado, ya que puede suponerte un gran quebradero de cabeza, sobre todo, si estás fuera de casa. Así lo advierten desde la Policía Nacional a través de sus redes sociales, donde suelen compartir vídeos avisando a la población sobre nuevas estafas o detalles que deben tener en cuenta, sobre todo durante los periodos vacacionales.

"¿Tienes pensado viajar estas vacaciones? Antes de salir de casa revisa algo muy importante: tu DNI. Un DNI caducado puede impedirte embarcar, realizar trámites durante tu viaje o identificarte correctamente. Muchas personas descubren que su DNI está vencido demasiado tarde y pierden vuelos, reservas y tiempo. Pero renovarlo es rápido y evita problemas. Comprueba hoy mismo la fecha de caducidad de tu DNI y pide cita con antelación. Viajar seguro también implica llevar tu documentación en regla", explican desde la Policía Nacional en el vídeo que han colgado en su cuenta oficial de TikTok.

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La aplicación para teléfonos móviles MiDNI impulsada por la Policía Nacional ya se puede descargar para que cualquier ciudadano español pueda verificar mediante un código QR su identidad de modo seguro, de forma presencial y previo registro, ofreciendo las mismas funciones que su documento físico.

Desde la Policía Nacional y el Ministerio del Interior han recordado que la app MiDNI, disponible para Android y IOS, es la única oficial y gratuita para "llevar el DNI en el móvil", ya que existen otras aplicaciones móviles parecidas pero que no gozan de la garantía de seguridad y usabilidad de la oficial, validada cumpliendo la normativa europea por el Centro Criptológico Nacional (CCN-CNI), la Agencia de Protección de Datos y la Fábrica de Moneda y Timbre. "Cuando te pidan identificarte podrán leer el código QR y comprobar tu identidad de formas distintas: a través de la webemidni.com.es o también desde la propia app midni del móvil. Es seguro, es ágil y cuenta con la garantía de Policía Nacional".

La app permite a los ciudadanos -siempre que tengan un teléfono con conexión a datos- identificarse presencialmente en diferentes situaciones cotidianas como el registro en un hotel, el alquiler de un coche o para ejercer el voto en unas elecciones, así como para acreditar si se es mayor de edad, por ejemplo para acceder a eventos o salas de ocio o de juegos.