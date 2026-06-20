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El truco de cocinar con tapa que puede reducir el gasto energético en la cocina

Cubrir ollas y sartenes durante la cocción ayuda a conservar el calor, acelera la preparación de los alimentos y reduce el consumo de energía.

Vista de una de las cocinas del convento de Belorado, con restos de comida en las ollas.

Vista de una de las cocinas del convento de Belorado, con restos de comida en las ollas. / EL PERIÓDICO

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Benito Revilla

Ahorrar en casa no siempre requiere cambiar de electrodomésticos o realizar inversiones. En ocasiones, pequeños gestos cotidianos pueden ayudar a reducir el gasto energético sin apenas esfuerzo. Uno de ellos consiste en algo tan sencillo como cocinar con tapa.

Cuando una olla o sartén permanece destapada, parte del calor generado se pierde en el ambiente. Esto obliga a mantener el fuego o la placa encendidos durante más tiempo para alcanzar la temperatura necesaria y cocinar los alimentos correctamente. En cambio, al utilizar una tapa, el calor se conserva mejor en el interior del recipiente, lo que acelera el proceso de cocción.

Este efecto resulta especialmente útil en preparaciones que requieren varios minutos de cocinado, como pastas, arroces, verduras o guisos. Al reducirse las pérdidas de calor, también disminuye el tiempo necesario para completar la receta, con el consiguiente ahorro energético.

Un gesto sencillo que se repite todos los días

El ahorro de cada uso es reducido, pero que su impacto aumenta cuando se convierte en una costumbre habitual. Al fin y al cabo, cocinar es una actividad diaria en la mayoría de los hogares y cualquier mejora en la eficiencia termina acumulándose con el paso de los meses.

Además de utilizar tapa, los expertos recomiendan emplear recipientes del tamaño adecuado para cada fuego o zona de cocción. Una olla pequeña sobre una placa grande provoca pérdidas innecesarias de energía y reduce la eficiencia del sistema.

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Aunque se trata de un cambio aparentemente insignificante, cocinar con tapa es una de las formas más simples de aprovechar mejor el calor generado en la cocina. Un gesto que no cuesta dinero, no altera las recetas y que puede contribuir a reducir el consumo energético del hogar de manera constante a lo largo del año.

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