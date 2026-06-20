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La OCU lo confirma: estas son las mejores cremas solares que puedes adquirir en el supermercado

La Organización de Consumidores y Usuarios ha analizado 29 protectores solares

La OCU lo confirma: estas son las mejores cremas solares que puedes adquirir en el supermercado

La OCU lo confirma: estas son las mejores cremas solares que puedes adquirir en el supermercado

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Benito Domínguez

Llega el verano y, aunque deberíamos utilizarlas durante todo el año, se incrementa la venta de las cremas solares. Pues la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analizado 29 protectores solares para destacar cuáles son las mejores que puedes adquirir en el supermercado.

El análisis se centra en los protectores solares de alta y muy alta protección, destacando que de los 29 analizados, solo uno no alcanza el nivel protección que indica. Así, el que no llega al nivel anunciado es Heliocare 360 grados Fotoprotector Pediatrics Mineral SPF 50+. Desde la OCU destacan que no es que no proteja del sol, pero que deberían de indicar que es de protección alta y no muy alta, tal y como indican.

La crema solar mejor valorada por la OCU es Apivita Sun Safe Infantil 50; y el que ofrece mejor resultado en el test de uso es Nivea Sun Protect & Hydrate Lotion SPF 50+.

Otros protectores destacados son Mustela Stick Solar Alta Protección SPF 50 y Decathlon Spray Solar Active SPF 50.

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Complementos

Desde la OCU destacan que hay que complementar el uso de la crema solar con el uso de sombrilla, sombrero, gafas de sol y camiseta.

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