La OCU lo confirma: esta es la cadena de supermercados más barata en España

No todos los supermercados son iguales, sobre todo en cuestiones como el precio y la calidad. Pues la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha hecho un análisis donde confirma cuál es la cadena de supermercados más barata en España.

Se trata de un informe que ha hecho la OCU analizando 106.000 precios en supermercados físicos y tiendas online de toda España. Y tras este análisis sitúa a los supermercados Dani, ubicados en la provincia de Granada, como la cadena más barata. Alcampo también sale bastante bien parado de este análisis, sobre todo en compras grandes y cestas completas. El análisis también destaca otras cadenas como Family Cash y Supeco.

Por otro lado, en el estudio destacan que Mercadona y Lidl son las cadenas con mayor fidelidad entre los consumidores y con una buena relación calidad-precio; mientras que Carrefour está en una zona media del listado.

Los más caros

¿Y cuáles son los más caros? Pues los supermercados considerados premium como ocurre con Sánchez Romero y El Corte Inglés.