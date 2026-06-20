Consumo
La OCU lo confirma: esta es la cadena de supermercados más barata en España
Hay que comprar con cabeza
P. T. García
No todos los supermercados son iguales, sobre todo en cuestiones como el precio y la calidad. Pues la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha hecho un análisis donde confirma cuál es la cadena de supermercados más barata en España.
Se trata de un informe que ha hecho la OCU analizando 106.000 precios en supermercados físicos y tiendas online de toda España. Y tras este análisis sitúa a los supermercados Dani, ubicados en la provincia de Granada, como la cadena más barata. Alcampo también sale bastante bien parado de este análisis, sobre todo en compras grandes y cestas completas. El análisis también destaca otras cadenas como Family Cash y Supeco.
Por otro lado, en el estudio destacan que Mercadona y Lidl son las cadenas con mayor fidelidad entre los consumidores y con una buena relación calidad-precio; mientras que Carrefour está en una zona media del listado.
Los más caros
¿Y cuáles son los más caros? Pues los supermercados considerados premium como ocurre con Sánchez Romero y El Corte Inglés.
- DIRECTO | Sabadell - Zamora CF: ASÍ TE HEMOS CONTADO EL PARTIDO 4-0 (4-1, global de la eliminatoria)
- José María Arribas, ganadero zamorano: 'Estoy muy orgulloso de que mi hijo haya decidido dedicarse a este sector
- Javier Páez Ramírez, presidente del Zamora CF tras la derrota en Sabadell: 'Con un árbitro comprado, es muy complicado
- El Sabadell gana 4-0 y le arrebata el ascenso a Segunda División al Zamora CF
- Carlos Ramos, capitán del Zamora CF tras caer en Sabadell: 'Alguna vez se tiene que dar, porque esta ciudad se lo merece
- Sabadell-Zamora: El momento de la verdad
- Petardos, ruidos y cohetes: así ha sido la madrugada del Zamora CF en el hotel de Barcelona donde se alojan horas antes del partido contra el Sabadell
- Buscan a un joven desaparecido mientras nadaba en el embalse de Ricobayo