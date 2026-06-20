La OCU alerta sobre la desaparición de las pescaderías en los supermercados y cómo afecta al cliente: "Se incrementa el precio hasta un 45 por ciento"

Hay una tendencia en los supermercados que cada vez se aplica más y es la desaparición de las pescaderías para ofrecer el pescado ya envasado a los clientes. Pero, ¿cómo afecta esto a los consumidores? Pues la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) alerta de que el precio se puede incrementar hasta un 45 por ciento.

En este sentido, desde la OCU se ha hecho un estudio con los precios de la dorada, la lubina, la merluza y el salmón en diez cadenas de supermercados. Y una de las principales conclusiones es que, de media, el pescado envasado cuesta un 30 por ciento más que si se comprase en la pescadería.

Pero ojo, que no todo es así. Aseguran que en las preparaciones más simples o cuando la variedad es más grande, ese incremento en el precio no es tanto y puede merecer la pena cogerlo en lugar de hacer la cola en la pescadería.

Lubina

El pescado que sale mucho más caro comprándolo envasado es la lubina, por la que podemos pagar hasta un 45 por ciento más; también destaca la dorada fileteada, cuyo precio puede incrementarse hasta un 27 por ciento.