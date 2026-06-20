Belleza
Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la depiladora láser que tiene un increíble descuento del 60 por ciento: es ideal para zonas pequeñas y de difícil acceso
Un regalo ideal
Benito Domínguez
Si quieres apostar por la depilación láser en Lidl venden la depiladora láser que tiene un increíble descuento del 60 por ciento y es ideal para zonas pequeñas y de difícil acceso. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlas.
Se trata de la depiladora láser Sanitas que cuenta con un diseño manejable, siendo perfecta para el tratamiento de zonas corporales pequeñas y de difícil acceso,
Tiene hasta 200.000 pulsos de luz y filtro UV integrado para proteger la piel. Además, ofrece máxima seguridad con el sensor 2 en 1 de tipo de piel y de contacto con la piel´.
COMPRAR
Su superficie de luz de 3,1 centímetros cuadrados para una aplicación especialmente rápida en solo aproximadamente 20 minutos en el nivel de energía más bajo para brazos, piernas, cara, axilas y zona del bikini.
Además, su tecnología de luz IPL es de última generación, utilizada también por dermatólogos para la depilación profesional. Desactiva la raíz del vello profundamente bajo la piel y evita así que vuelva a crecer.
Descuento
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que el precio original era de 175,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 60 por ciento, con lo que se queda en 69,99 euros. Puedes hacerte con ella haciendo clic AQUÍ
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