Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El joven ahogado en el embalse de Ricobayo era un venezolano afincado en ZamoraLA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA regala mañana el póster del Zamora CF¿Conoces la historia detrás de la tradicional Feria del Ajo?El Nido presenta su trabajo en las Fiestas de San Pedro de ZamoraEl River Zamora domina en el tercer memorial en honor a Artola
instagramlinkedin

Decoración

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la piscina para perros con la que podrás refrescarse durante todo el verano: es la más barata del mercado

Tiene un rápido montaje

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la piscina para perros con la que podrás refrescarse durante todo el verano: es la más barata del mercado

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la piscina para perros con la que podrás refrescarse durante todo el verano: es la más barata del mercado / Lidl

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Benito Domínguez

Llega el verano y queremos que nuestros perros estén bien fresquitos, por eso en Lidl tienen la piscina para perros que, además, es la más barata del mercado. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.

Se trata de una piscina para perros de plástico con un diámetro de 120 centímetros y 30 centímetros de altura que tiene un montaje rápido sin necesidad de inflado.

Además, cuenta con fondo antideslizante, estructura de pared estable y abertura de desagüe para un vaciado rápido. Además, es plegable para ahorrar espacio.

COMPRAR

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Noticias relacionadas y más

Bajo precio

Pero volviendo a la piscina para perros, lo mejor de todo es su bajo precio, ya que solo cuesta 16,99 euros. Puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. DIRECTO | Sabadell - Zamora CF: ASÍ TE HEMOS CONTADO EL PARTIDO 4-0 (4-1, global de la eliminatoria)
  2. José María Arribas, ganadero zamorano: 'Estoy muy orgulloso de que mi hijo haya decidido dedicarse a este sector
  3. Javier Páez Ramírez, presidente del Zamora CF tras la derrota en Sabadell: 'Con un árbitro comprado, es muy complicado
  4. El Sabadell gana 4-0 y le arrebata el ascenso a Segunda División al Zamora CF
  5. Sabadell-Zamora: El momento de la verdad
  6. Petardos, ruidos y cohetes: así ha sido la madrugada del Zamora CF en el hotel de Barcelona donde se alojan horas antes del partido contra el Sabadell
  7. Carlos Ramos, capitán del Zamora CF tras caer en Sabadell: 'Alguna vez se tiene que dar, porque esta ciudad se lo merece
  8. Buscan a un joven desaparecido mientras nadaba en el embalse de Ricobayo

Los maestros artesanos se dan cita en el mercadillo de Bermillo

Los maestros artesanos se dan cita en el mercadillo de Bermillo

El Nido presenta su trabajo más atrevido, festivo y enérgico en las Fiestas de San Pedro de Zamora

El Nido presenta su trabajo más atrevido, festivo y enérgico en las Fiestas de San Pedro de Zamora

La OCU alerta sobre los parches adelgazantes que venden en las plataformas online: "Pueden provocar reacciones cutáneas"

La OCU alerta sobre los parches adelgazantes que venden en las plataformas online: "Pueden provocar reacciones cutáneas"

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la depiladora láser que tiene un increíble descuento del 60 por ciento: es ideal para zonas pequeñas y de difícil acceso

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la depiladora láser que tiene un increíble descuento del 60 por ciento: es ideal para zonas pequeñas y de difícil acceso

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el escritorio para niños más cómodo del mercado: con ángulo de inclinación regulable en 7 niveles

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el escritorio para niños más cómodo del mercado: con ángulo de inclinación regulable en 7 niveles

La OCU lo confirma: estas son las claves que tienes que tener en cuenta para elegir el mejor helado de supermercado

La OCU lo confirma: estas son las claves que tienes que tener en cuenta para elegir el mejor helado de supermercado

El rock y el punk toman la Plaza Mayor de Toro con los conciertos de "Presbicia" y "Parabellum"

El rock y el punk toman la Plaza Mayor de Toro con los conciertos de "Presbicia" y "Parabellum"

La OCU alerta sobre la presencia de aditivos con riesgos para la salud en los helados bombón que venden en el supermercado

La OCU alerta sobre la presencia de aditivos con riesgos para la salud en los helados bombón que venden en el supermercado
Tracking Pixel Contents