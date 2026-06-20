Jordi Cruz, chef, explica cómo cocinar el famoso huevo a baja temperatura desde casa: "Un plato elegante, delicado y sorprendentemente fácil de preparar cuando conoces el truco"

Si por algo se caracteriza el huevo, es por su sencillez a la hora de ser cocinado. Ya sea frito, cocido o al vapor, este alimento se presenta como una opción muy socorrida cuando surgen las dudas culinarias.

Sin embargo, con la llegada de la haute cuisine y las innovaciones gastronómicas, muchos chefs han revolucionado este clásico a través de un método de cocción tan novedoso como sencillo: huevo a baja temperatura. Y, aunque muchos lo interpretan como un auténtico reto en la cocina, preparar este exquisito plato no debería suponer un problema.

"El huevo a baja temperatura es una de esas elaboraciones icónicas de la cocina moderna", señala el chef Jordi Cruz. El cocinero catalán acerca diariamente la alta cocina a su comunidad digital. Desde cómo cocer la pasta a cómo conservar las patatas. Jordi extiende sus amplios conocimientos a todos sus "followers" a través de una técnica gastronómica sencilla y sin complicaciones.

El chef lo confirma: la alta cocina resulta más fácil de lo que parece. Con alguna que otra adaptación -claro está-, ciertas elaboraciones solo requieren un poco de técnica y paciencia. El huevo a alta temperatura es uno de esos platos que "normalmente se cocina a 62,5 °C durante unos 45 minutos, utilizando máquinas de precisión para controlar la temperatura", pero también se "puede conseguir un resultado muy parecido en casa con un método mucho más sencillo", insiste el cocinero.

Técnica sencilla y paciencia

Lo primero que hay que tener claro es que los ingredientes están al alcance de cualquier despensa tradicional. Lo primero que hay que hacer es "llevar" 1 litro de agua a ebullición en un cazo amplio". Jordi incide en la importancia de que haya suficiente cantidad en proporción a los huevos.

En el momento en el que rompa a hervir, hay que introducirlos con delicadeza, esto será clave. El siguiente paso es bastante sencillo: "Apaga el fuego inmediatamente, tapa el recipiente y deja reposar exactamente 20 minutos", señala el chef.

Una vez haya transcurrido ese tiempo, hay que "retirar los huevos con cuidado y secarlos ligeramente". Finalmente, solo hay que abrir el huevo y colocarlo sobre "una cuchara perforada o un pequeño colador", de esta forma se eliminará el exceso de la clara que haya quedado más líquida.

Jordi lo vuelve hacer: técnica, paciencia y reposo son las claves de este preparado al alcance de cualquiera.