El error con las persianas que puede hacer que gastes más en aire acondicionado durante el verano

Cuando llegan las altas temperaturas, muchas personas buscan formas de reducir el uso del aire acondicionado sin renunciar al confort. Sin embargo, existe un hábito muy común que puede aumentar el calor dentro de casa y, con ello, el consumo eléctrico: dejar las persianas abiertas durante las horas de mayor radiación solar.

La luz natural ayuda a iluminar las estancias, pero también introduce calor a través de las ventanas. Cuando el sol incide directamente sobre los cristales, la temperatura interior puede aumentar rápidamente, especialmente en habitaciones orientadas al sur o al oeste. Como consecuencia, el aire acondicionado necesita trabajar durante más tiempo para mantener una sensación térmica agradable.

Se recomienda cerrar parcialmente las persianas o correr las cortinas durante las horas centrales del día, especialmente entre el mediodía y la tarde. Esta sencilla medida puede ayudar a conservar una temperatura más estable en el interior de la vivienda y reducir la necesidad de recurrir constantemente a la climatización.

Aprovechar las horas más frescas

La estrategia más eficiente consiste en ventilar la vivienda durante las primeras horas de la mañana o al caer la noche, cuando la temperatura exterior es más baja. Una vez renovado el aire, mantener persianas y cortinas cerradas en las zonas más expuestas al sol ayuda a conservar el frescor acumulado durante más tiempo.

Además, esta práctica no requiere ninguna inversión económica ni la instalación de nuevos dispositivos. Se trata simplemente de aprovechar mejor los elementos ya presentes en la vivienda para limitar la entrada de calor.

Aunque pueda parecer un detalle menor, gestionar correctamente las persianas durante el verano puede marcar la diferencia entre una casa que mantiene una temperatura agradable durante gran parte del día y otra que depende constantemente del aire acondicionado. Un pequeño cambio de hábito que puede contribuir a contener la factura eléctrica durante los meses más calurosos del año.