Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la tienda de campaña con túnel que promete conquistar a los más pequeños de la casa: montaje rápido gracias a la función pop-up

Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de juegos que promete arrasar en ventas y conquistar a los más pequeños de la casa. Se trata de la tienda de campaña con túnel que combina diversión y seguridad y cuyo precio apunta a que volará de las estanterías en cuestión de horas: disponible por tan solo 14,99 euros.

Gracias a su divertido diseño y al túnel que conecta dos posibles estancias, este artículo se presenta como la solución definitiva para que los más pequeños fomenten la creatividad y la fantasía.

Para los padres más preocupados, no hay problema. La tienda cuenta con una malla transpirable, dos aperturas y puerta enrollable, lo que garantiza que el pequeño disfrute de la brisa fresca en los días calurosos y ofrece mayor control de lo que ocurre en el interior. Además, está elaborada con un tejido de poliéster resistente y lazos para fijar el túnel, por lo que promete soportar hasta los juegos más movidos.

Otro de los puntos fuertes, es su montaje rápido gracias a la función pop-up que sirve para desplegar estructuras de forma automática e instantánea. El fabricante indica que se puede limpiar con un paño, lo que permite desinfectar la superficie fácilmente tras el uso diario.

Alta demanda

La combinación de calidad, resistencia y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta tienda que promete enamorar a los más pequeños y que puedes comprar YA mismo pinchando en este enlace. ¡Corre que vuelan!

Lidl es una cadena de supermercados de origen alemán perteneciente al Grupo Schwarz, uno de los grandes grupos europeos de distribución. Su modelo se basa en precios competitivos, una fuerte presencia de marca propia, surtido ajustado y promociones semanales que combinan alimentación, bazar, ropa, herramientas, pequeños electrodomésticos y productos de temporada.

En España, Lidl opera desde hace más de 30 años y se ha consolidado como uno de los principales actores del sector. Actualmente cuenta con más de 700 tiendas, 14 plataformas logísticas, una plantilla de más de 19.700 personas y colaboración con más de 800 proveedores nacionales, según datos de la propia compañía