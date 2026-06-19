Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha grill más potente y barata del mercado: disponible por menos de 35 euros

¿Buscas nuevas experiencias culinarias? No esperes más. Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de hogar que promete volar de las estanterías en cuestión de horas. Se trata de la plancha grill que combina potencia y funcionalidad y cuyo precio es una auténtica locura: disponible por tan solo 32,99 euros.

Uno de los principales atractivos de este artículo es que dispone de unas placas de parrilla de aluminio fundido a presión con revestimiento antihaderente de alta calidad, ideal para preparar deliciosos platos, libres de quemaduras innecesarias.

La plancha no solo está diseñada para preparar paninis, también permite cocinar pescados o carne en un santiamén y libre de grasas. Una opción muy versatil que permite experimentar a los más curiosos culinarios con las mejores garantías.

Según indica el fabricante, incluye una bandeja recogejuegos que hace que su uso y manejo sean especialmente cómodos.

Alta demanda

La combinación de calidad, potencia y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta plancha grill que garantiza los mejores resultados y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace. ¡Corre que vuelan!

En España, Lidl opera desde hace más de 30 años y se ha consolidado como uno de los principales actores del sector. Actualmente cuenta con más de 700 tiendas, 14 plataformas logísticas, una plantilla de más de 19.700 personas y colaboración con más de 800 proveedores nacionales, según datos de la propia compañía.