Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el difusor de aroma ultrasónico más potente del mercado: crea una atmosfera de bienestar en el interior del hogar
Un auténtico chollo que no podrás dejar escapar
Emma Fernández
Lidl ha lanzado una nueva promoción que promete enamorar a los amantes de los buenos olores y un ambiente relajado. Se trata del difusor de aromas ultrasónico que combina potencia y bienestar y cuyo precio apunta a que se agotará en cuestión de horas: disponible por tan solo 12,99 euros.
Uno de los principales atractivos de este artículo es que desprende una niebla fina y fresca que permite crear un oasis de bienestar en el interior del hogar. Además, también se puede emplear como humificador, por lo que garantiza ofrecer un ambiente agradable, libre de malos olores y de problemas respiratorios.
El difusor incluye aceite esencial con un relajante aroma a citronela para un ambiente relajado y libre de estrés. El aparato cuenta con una práctica función de temporizador y un modo de funcionamiento silencioso; el consumidor ni se enterará de su presencia en el hogar. Además, dispone de una función de apagado automático de seguridad cuando el tanque de agua está vacío, lo que garantiza un funcionamiento seguro en todo momento.
Alta demanda
La combinación de calidad, potencia y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. odos los consumidores tendrán un único objetivo: conseguir este difusor de aromas que promete volar de las estanterías y que puedes conseguir ya mismo pinchando en este enlace.
Lidl es una cadena de supermercados de origen alemán perteneciente al Grupo Schwarz, uno de los grandes grupos europeos de distribución. Su modelo se basa en precios competitivos, una fuerte presencia de marca propia, surtido ajustado y promociones semanales que combinan alimentación, bazar, ropa, herramientas, pequeños electrodomésticos y productos de temporada.
En España, Lidl opera desde hace más de 30 años y se ha consolidado como uno de los principales actores del sector. Actualmente cuenta con más de 700 tiendas, 14 plataformas logísticas, una plantilla de más de 19.700 personas y colaboración con más de 800 proveedores nacionales, según datos de la propia
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