Con la llegada del calor y el buen tiempo ya es el momento de salir a la playa o a la piscina a refrescarnos y desconectar de la jornada diaria y la rutina. Por ello, es fundamental contar con los mejores artículos para estar cómodos en nuestro momento de descanso.

La cadena Decathlon ofrece una toalla poncha que no solo es ideal para secarnos después de un chapuzón, sino para cambiarte de ropa de una forma cómoda y discreta sin tener que hacer malabarismos o temer que nuestra toalla se vaya a caer.

Mañana se esperan colas kilométricas en Decathlon para conseguir la toalla tipo poncho más barata del mercado: perfecto para secarse y cambiarse en la playa o piscina / DECATHLON

Un producto unisex con diferentes colores

Decathlon vende un Poncho Surf Classic Surf está para actividades junto al mar con comodidad y practicidad. Su uso versátil sirve para la playa y actividades acuáticas. Es de talla única y su largo sobre pasa las rodillas.

También cuenta con una capucha, que es perfecta para secarse el pelo de una forma cómoda y sin tener que quitarte la toalla que llevas puesto. Otro detalle que enamora del Producto Unisex Poncho Surf Classic Surf - Black/Off White de Decathlon es que se vende en tres colores:, negro, rosa y azul, por lo que tienes opción de escoger el que más te favorezca.

La marca de este poncho es Rip Curl, especializada en ropa y moda de surf. Es de 90 por ciento polyester, una material que facilita el secado y evita que no quede húmedo.

Otro detalle que enamora de este producto es su precio. Y es que puedes conseguir el poncho de Decathlon por tan solo 49,99 euros. Un precio espectacular para un artículo de marca como este.

Recuerda que puedes conseguir el Producto Unisex Poncho Surf Classic Surf - Black/Off White en las tiendas físicas de Decathlon y, también, a través de la página web de la famosa cadena de tiendas deportivas.