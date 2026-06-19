¿Cuánto gastas cada vez que te duchas? A euro el baño

Ducharse parece un gesto cotidiano sin demasiada importancia, pero es uno de los momentos del día en los que más agua se puede gastar en casa. La diferencia entre una ducha rápida y una ducha larga puede ser enorme: no solo en litros de agua, también en energía, porque buena parte de ese consumo suele ser agua caliente.

Una ducha convencional puede gastar alrededor de 12 a 16 litros por minuto, aunque depende mucho del tipo de alcachofa, la presión y si se cuenta o no con sistemas de bajo consumo. Eso significa que una ducha de 5 minutos puede moverse entre 60 y 80 litros, mientras que una ducha de 10 minutos puede superar fácilmente los 120 o 160 litros. Algunas estimaciones elevan el gasto de una ducha de 15 minutos por encima de los 200 litros si el caudal es alto.

El baño en bañera tampoco se queda atrás. Llenar una bañera puede suponer, de forma aproximada, entre 150 y 200 litros de agua, según su tamaño y cuánto se llene. Por eso, aunque se suele decir que ducharse ahorra más, no siempre es así: una ducha larga puede llegar a gastar tanto o incluso más que un baño. La clave no está solo en elegir ducha o bañera, sino en el tiempo que el grifo permanece abierto.

La llamada ducha perfecta, si se piensa en ahorro, higiene y comodidad, debería durar entre 5 y 7 minutos. Es tiempo suficiente para asearse bien sin disparar el consumo. Además, se puede ahorrar todavía más si se cierra el grifo mientras uno se enjabona o se aplica champú, y si se utiliza una alcachofa eficiente o un reductor de caudal. Algunas recomendaciones sitúan la ducha eficiente por debajo de los 5 minutos cuando se busca reducir al máximo el consumo.

El truco más sencillo para saber cuánto gastas en tu propia casa es medir el caudal: coloca un cubo bajo la ducha durante un minuto y comprueba cuántos litros recoge. Si en un minuto salen 10 litros, una ducha de 6 minutos gastará unos 60 litros. Si salen 15 litros, esa misma ducha subirá a 90 litros. Con ese dato, cada persona puede calcular de forma bastante realista cuánto agua se va por el desagüe en cada ducha.

¿A cuánto sale la ducha?

Depende del precio del agua, de cómo calientes el agua y de cuánto dure la ducha, pero como cálculo orientativo:

Una ducha de 5 minutos puede gastar entre 60 y 80 litros de agua . Si es agua caliente, sumando agua, saneamiento y energía para calentarla, el coste aproximado puede estar entre 0,40 y 0,80 euros por ducha .

puede gastar entre . Si es agua caliente, sumando agua, saneamiento y energía para calentarla, el coste aproximado puede estar entre . Una ducha de 10 minutos puede subir a 120 o 160 litros , por lo que el coste aproximado estaría entre 0,80 y 1,50 euros .

puede subir a , por lo que el coste aproximado estaría entre . Una ducha larga de 15 minutos puede superar los 200 litros si el caudal es alto. En ese caso, el gasto puede rondar entre 1,50 y 2 euros, o incluso más si el agua caliente se calienta con electricidad y la tarifa es elevada.

Como referencia sencilla: una ducha normal y razonable, de unos 5 a 7 minutos, puede costar aproximadamente entre 50 céntimos y 1 euro. Parece poco, pero en una casa con varias personas y duchas diarias, el gasto mensual puede ser importante.